Neue Systemversionen beenden häufig auch die Unterstützung älterer Hardware, so offenbar auch macOS 27. Die Kompatibilität mit Intel-Macs wird mit der kommenden macOS-Version wohl endgültig eingestellt. Vier Mac-Modelle werden das nächste große Update darum vermutlich nicht mehr erhalten.



Apple wird mit macOS 27 offenbar endgültig den Abschied von Intel-Macs vollziehen. Das kommende Betriebssystem soll ausschließlich noch auf Macs mit Apple-Silicon-Chips laufen und markiert damit einen wichtigen Strategiewechsel für die Mac-Plattform.

Bereits auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2025 hatte Apple angekündigt, dass macOS Tahoe die letzte Version mit Unterstützung für Intel-Macs sein wird. Damit steht nun fest, dass mehrere ältere Modelle das Upgrade auf macOS 27 nicht mehr erhalten.

Diese Macs bekommen wohl kein macOS 27

Betroffen sind laut Apples bisheriger Kompatibilitätsstrategie mindestens diese vier Geräte:

MacBook Pro 16 Zoll aus dem Jahr 2019

MacBook Pro 13 Zoll aus dem Jahr 2020 mit vier Thunderbolt-3-Ports

iMac aus dem Jahr 2020

Mac Pro aus dem Jahr 2019

Diese Modelle gehören zu den letzten noch unterstützten Intel-Macs unter macOS Tahoe. Mit dem Start von macOS 27 im Herbst endet für sie der offizielle Software-Support für neue Betriebssystemversionen.

M1-Mac-Nutzer können beruhigt sein

Für Besitzer aktueller Macs mit Apple-Silicon-Prozessoren gibt es dagegen Entwarnung. Branchenbeobachter rechnen derzeit nicht damit, dass Apple bereits M1-Modelle aus dem Support streicht. Die erste Generation der Apple-Silicon-Macs dürfte noch mehrere Jahre Updates erhalten.

Die offizielle Kompatibilitätsliste wird Apple voraussichtlich erst zur kommenden WWDC 2026 veröffentlichen. Parallel dazu verdichten sich auch Gerüchte, wonach iOS 27 in diesem Jahr mehrere ältere iPhone-Modelle aus dem Support entfernen könnte.