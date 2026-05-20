Dämpfer für Apple: Samsung zieht bei Kundenzufriedenheit am iPhone vorbei

Ein herber Schlag für Apple und seinen Nimbus der Marke iPhone: Eine neue Umfrage sieht die Galaxy-Smartphones von Samsung bei der Kundenzufriedenheit vor den Apfel-Geräten.

Samsung hat Apple bei der Kundenzufriedenheit im Smartphonemarkt zuletzt knapp überholt. Das geht aus der aktuellen „Telecommunications, Cell Phone, and Smartwatch Study 2026“ des American Customer Satisfaction Index (ACSI) hervor.

Samsung erreicht in der diesjährigen Studie einen Zufriedenheitswert von 81 Punkten, Apple kommt auf 80 Punkte. Im Vorjahr hatten beide Unternehmen noch gleichauf gelegen. Insgesamt verbesserte sich die Bewertung der Smartphone-Branche leicht auf 79 Punkte, nachdem der Markt 2025 den stärksten Einbruch seit einem Jahrzehnt verzeichnet hatte.

Macken reißen Zufriedenheit runter, nur echter Nutzen lässt sie steigen

Laut ACSI profitieren Hersteller vor allem dann von höherer Kundenzufriedenheit, wenn neue Funktionen im Alltag tatsächlich einen Mehrwert liefern, ohne zusätzliche Probleme zu verursachen. Besonders stark bewertet wurden erstmals KI-Funktionen. Die neue Kategorie erreicht branchenweit 85 Punkte und liegt damit fast auf dem Niveau klassischer Kernfunktionen wie Telefonieren und SMS-Versand, die jeweils mit 86 Punkten bewertet werden.

Auch die Akkulaufzeit verbessert sich laut Studie deutlich und steigt um fünf Prozent auf 81 Punkte. KI entwickelt sich damit zunehmend von einer Marketingfunktion hin zu einem praktischen Alltagswerkzeug für Nutzer.

Auch in der Einzelwertung liegt Samsung vorn

Bei aktuellen Premium-Smartphones führt Samsung mit seinen neuen Galaxy-S-Modellen ebenfalls das Ranking an und erzielt 84 Punkte. Neue iPhone-Modelle erreichen 82 Punkte, während die Flaggschiffe von Google auf 80 Punkte kommen.

Im Bereich faltbarer Smartphones dominiert Samsung besonders deutlich. Die Foldables des Unternehmens erreichen 80 Punkte und liegen damit klar vor Google mit 72 Punkten sowie Motorola mit 70 Punkten. Gleichzeitig weist die Studie darauf hin, dass Foldable-Nutzer dreimal häufiger Beschwerden äußern als Käufer klassischer Smartphones.

Spannend dürfte deshalb der erwartete Einstieg von Apple in den Foldable-Markt werden. Branchenbeobachter rechnen damit, dass Apple noch in diesem Jahr ein faltbares iPhone gemeinsam mit den neuen Pro-Modellen vorstellen könnte.

Apple Watch weiter sehr belliebt

Bei Smartwatches indes bleibt Apple stark positioniert. Die Apple Watch hält stabil 80 Punkte, während Samsung in diesem Segment leicht zurückfällt. Dadurch teilen sich beide Hersteller erstmals die Spitzenposition bei der Kundenzufriedenheit.

Die ACSI-Studie basiert auf knapp 27.000 Befragungen von Nutzern zwischen April 2025 und März 2026.