Das seht ihr bei Disney+ in diesem Monat

Wir haben bekanntlich April und ganz bewusst auf Aprilscherze verzichtet. Das liegt auch daran, dass wir beim Lesen der aktuellen Nachrichten uns immer wieder ertappen, dass wir das für einen verspäteten/verfrühten Aprilscherz halten – dem ist aber nicht so. Ebenso wenig scherzhaft ist der April als Earth Month und Disney+ widmet diesem Thema gleich einen ganzen Block und damit kommen wir zu den Neuheiten.
Das seht ihr bei Disney+
Abseits dessen dürfen sich Fans von „The Handmaid´s Tale“ auf ein Spin-off freuen, welches im April auf Disney+ startet. Zudem wir das Star-Wars-Universum um eine neue Animationsserie erweitert. Werfen wir also gleich einen Blick darauf:
Die neuen Katalogtitel
Ab dem 01. April
- King Kong (Hulu)
- Mamma Mia! – Der Film
- Mamma Mia! Here We Go Again
- Die Braut des Prinzen
- Marvels „The Hulk”
- HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ – Staffel 1-4
Ab dem 6. April
- Brothers in Exile
- Deion’s Double Play
- Doc & Darryl
- The Good, the Bad, the Hungry
- Muhammad and Larry
- Survive and Advance
Ab dem 08. April
- The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd – Staffel 1-6
Ab dem 15. April
- Sisi – Staffel 1-4
Ab dem 22. April
- Disney Jr. Arielle: Die kleine Meerjungfrau – Staffel 2 Premiere
- SuperKitties – Staffel 3 (Neue Episoden)
- Anaon – Hüter der Nacht – Staffel 1
- Ghosts – Staffel 1
- In aller Freundschaft – Staffel 19-26
- Loriot – Die Fernseh-Edition – Staffel 1-4
- Schloss Einstein – Staffel 13
- Schloss Einstein – Staffel 24-26
- Sherlock – Staffel 1-4
Ab dem 29. April
- Grisu – Der kleine Drache – Staffel 1
- Theresa Wolff – Passion
Earth Month auf Disney+
- National Geographics „Die geheimnisvolle Welt der Pinguine“
- National Geographics „Tiere hautnah mit Bertie Gregory“
- National Geographics „Das echte große Krabbeln”
- „Anpassen oder sterben“
- National Geographics „Der Strand der Haie mit Anthony Mackie: Golfküste“
- National Geographics “ Spuren verlorener Städte mit Albert Lin: Die Sintflut“
Disney+ Neustarts im April
Ab dem 01. April
- Den Sommer feiern mit Donna Hay – Staffel 1
- Dear Killer Nannies: Großgezogen von Mafia-Auftragskillern – Staffel 1
- Die geheimnisvolle Welt der Bienen – Staffel 1
Ab dem 02. April
- Raising Chelsea – Staffel 1
Ab dem 3. April
- Micky+ Kurzgeschichten: Micky + Spidey
- Pizza Movie
Ab dem 6. April
- Star Wars: Maul – Shadow Lord – Staffel 1
Ab dem 08. April
- The Testaments: Die Zeuginnen – Staffel 1
Ab dem 10. April
- Perfect Crown – Staffel 1
- Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer – Staffel 1
Ab dem 22. April
- Disneynatures „Orangutan”
Ab dem 23. April
- We’ll be fine – Staffel 1
Preisschraube ordentlich angezogen – zum wiederholten Male
Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen Preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 15,99 Euro pro Monat oder 159,99 Euro pro Jahr investieren – mehr als doppelt so viel wie zum Marktstart.