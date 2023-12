Home Daybreak Apple M3-MacBook Air | Riesen-iPad Air | iMessage bleibt geschlossen – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple Apples iMessage wird in der EU vielleicht nicht zwangsweise geöffnet. Der Grund: Bei Firmen ist der Apple-Dienst zu wenig verbreitet. Zeit wird’s, dass Firmen vermehrt auf iMessage setzen. – willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple wird iMessage in der EU womöglich nicht unter die Anforderungen des Digital Markets Act stellen müssen, das Unternehmen ist mit seinem Messenger bei Unternehmen nicht erfolgreich genug und das könnte Apple aus der Reichweite des DMA heraushelfen, hier dazu mehr.

Kommt 2024 ein großes iPad Air?

Das iPad Air gibt es seit je her nur in einer Größe, doch das soll sich bald ändern. Im Jahr 2024 wird Apple sein Mittelklasse-Tablet angeblich in einem größeren Format vorstellen, hier die Infos. Das iPad Pro bekommt unterdessen auch eine große Neuerung.

Das MacBook Air bekommt den M3

Apples MacBook Air wird kommendes Jahr wohl auch ein Update erhalten, es wird zwar kein neues Design bekommen, dafür aber den neuen Chip, hier die Infos.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Der Musikerkennungsdienst Shazam hat so viele Nutzer wie noch nie: Außerdem erkennt er jetzt zunehmend mehr Songs aus Afrika, hier die Infos.

Twitter verliert Aldi als Nutzer und Kunden.

Es ist nur folgerichtig: Nachdem Twitter, das aktuell auch gern X genannt wird, nicht gegen Rassismus unter einem Aldi-Tweet vorgegangen ist, löscht Aldi Nord bald seinen Twitter-Account, hier mehr dazu.

Das iPhone SE ist jetzt Vintage.

Gemeint ist das originale iPhone SE, es wurde vor nun mehr fünf Jahren aus dem Verkauf genommen, hier die Infos.

Das iPhone 18 Pro hat FullVision.

Damit ist ein vollkommen makelloses Display gemeint, erstmals soll in diesem Modell auch die Kamera vollständig unter den Bildschirm wandern, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen möglichst stressfreien Start in diesen vorletzten Arbeitstag der Woche wünschen.

