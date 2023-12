Home iPad 2024: Großes iPad Air soll die Verkäufe ankurbeln

Apples iPad Air soll es in Zukunft auch in groß geben: Das soll die Verkäufe ankurbeln, die zuletzt eher mau gewesen waren. Apple wird 2024 auch das iPad Pro aktualisieren und dabei eine große Neuerung einführen.

Das Jahr 2023 war für das iPad vollkommen ereignislos: Kein neues Modell hat Apple vorgestellt, das gab es schon lange nicht. Dafür soll das folgende Jahr ausgesprochen ergiebig für das Lineup des Tablets von Apple werden, diese Prognose bekräftigte heute noch einmal Bloomberg in einer aktuellen Einschätzung.

Großes iPad Air soll die Verkäufe ankurbeln

Dabei wird Apple erstmals das iPad Air in zwei Größen anbieten, heißt es. Der bislang erhältlichen Größe von 10,9 Zoll soll eine weitere Version mit einem Bildschirm mit einer Diagonale von 12,9 Zoll zur Seite gestellt werden. Dieses iPad Air wäre genauso groß wie das große iPad Pro aber günstiger – davon verspricht sich Apple viel: Die Verkäufe des iPads waren zuletzt schwach und die Erwartung ist, sie unter anderem mit einem günstigeren iPad Air in groß wieder in Schwung zu bringen.

Das iPad Pro soll OLED bekommen

Auch das iPad Pro wird 2024 aktualisiert, davon wird schon lange ausgegangen. Neu sein soll hier das OLED-Display, das es am iPad bislang noch nie gab.

Das iPad Pro soll mit dem M3 ausgestattet sein, den Apple vor wenigen Wochen vorgestellt hatte. Daneben werden wohl auch das iPad mini und das Einsteiger-iPad im kommenden Jahr aktualisiert, hierzu gibt es allerdings noch keine näheren Informationen.

