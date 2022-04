Home Mac M2-Macs im Anflug: Samsung an Chipproduktion beteiligt

M2-Macs im Anflug: Samsung an Chipproduktion beteiligt

Apples M2-Chip nähert sich der Markteinführung, das zeigt sich auch an neuen Details aus der Fertigung. So ist es eine Tochter des Samsung-Konzerns, die an der Produktion des Chips mit beteiligt ist.

Apples neue Mac-Modelle mit M2-Chip nähern sich der Markteinführung, neue Details aus der Lieferkette untermauern den Fortschritt der Produktion. So hat Samsung zumindest indirekt Anteil an der Produktion. Das Packaging der neuen M2-Chips wird von Samsung Electro-Mechanics besorgt, einem Ableger des südkoreanischen Mischkonzerns. Die Samsung-Tochter setzte sich gegen die Tochter eines weiteren südkoreanischen Tech-Giganten durch und konnte LG Innotek ausstechen.

Nun wird Samsung das Flip-Chip-Ball-Grid-Array (FC-BGA) für den M2 liefern. Dieser ist ein SoC, also ein integriertes Modul, das CPU-, GPU-, sowie auch die Neural-Engine-Cores in einem Chip vereint.

Neun Mac-Modelle mit M2 sind schon im Test

Auch der LG-Ableger produziert die Flip-Chip-Ball-Grid-Array FC-BGAs und wird in Zukunft vielleicht Komponenten für den M-Series-SoC liefern, wohl aber nicht beim M2, wie aus Berichten südkoreanischer Medien hervorging. Ironischerweise zieht damit schon wieder ein LG-Ableger den kürzeren gegen eine Samsung-Tochter, so durfte auch zuerst Samsung Display OLED-Panels für das iPhone liefern.

Derzeit befinden sich laut Bloomberg mindestens neun Mac-Modelle im Test, die mit dem M2-Chip ausgestattet sein sollen, Apfelpage.de berichtete. Vom neuen MacBook Air bis hin zum neuen Mac Pro soll alles dabei sein. Wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten, könnte das neue MacBook Air bereits während der WWDC 2022 vorgestellt werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!