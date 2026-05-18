Netflix will Werbung weiter ausbauen: Werbeabo kommt nach Österreich

Der Streamingdienst Netflix steht sinnbildlich für das Paradoxon der Branche: Einst mit günstigen Preisen gestartet, gab man zwei Versprechen ab – keine Werbung und „sharing is caring“. Alle drei Maxime hat Netflix längst wieder einkassiert und insbesondere in Sachen Werbung konnte man innerhalb von nur sechs Monaten die Zahlen beeindruckend steigern. Der Streamingdienst sieht sich bestätigt und plant einen weiteren Ausbau.

Derzeit 250 Mio. Werbe-Abos

Im Herbst 2025 verfügte Netflix über 190 Millionen Kunden, die sich für den günstigsten und mit Werbung querfinanzierten Tarif entschieden hatten. Nur sechs Monate später liegt diese Zahl bei 250 Millionen Kunden. Damit zeigt sich immer deutlicher, dass das Werbe-Modell für Netflix nicht nur ein Experiment war, sondern inzwischen eine zentrale Rolle innerhalb der Strategie des Streaming-Anbieters spielt. Diese Zahl dürfte noch wachsen, Netflix beabsichtigt, den werbefinanzierten Tarif in 15 weiteren Ländern auszurollen – unter anderem auch in Österreich. Dies bestätige man gegenüber The Verge.

Werbung soll massiv ausgebaut werden

Aktuell scheint sich Netflix in seinem werbefinanzierten Tarif zurückzuhalten, so zumindest unser Eindruck. Doch dies dürfte nicht mehr allzu lange so bleiben. Netflix selbst kündigte an, Werbung im günstigsten Abonnement künftig noch weiter ausbauen zu wollen. Besonders interessant ist dabei ein neuer vertikaler Video-Feed, über den Nutzer künftig Serien und Filme entdecken können – genau dort soll Werbung integriert werden. Ebenfalls mehr Werbung isst beiu den Podcasts von Netflix geplant.