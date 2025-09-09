Apple hat seinen Online Store gerade Event-typisch heruntergefahren. Das passiert bekanntlich regelmäßig vor der Vorstellung neuer Geräte – und heute Abend erwarten wir so einige Neuheiten.

Apples Online Store ist offline: Wie üblich vor einem Hardware-Event, hat Apple gerade seinen Online Store für einige Stunden offline genommen. Das macht der iPhone-Konzern schon immer so, früher vor allem, weil die etwas veraltete Web-Publishing-Technik keine Alternative bot, zuletzt auch, um vorzeitige Leaks beim Einstellen neuer Produkte zu verhindern.

Apple Store kommt nach Event wieder

So erhalten Kunden in der Apple Store-App nur den stets leicht abgewandelten Hinweis, heute heißt es dort:

Wir aktualisieren den Apple Store. Schau doch bald noch mal vorbei.

Zudem wird inzwischen ein Verweis zum Streamen des Events geboten. Ihr könnt die Veranstaltung natürlich wie üblich auch hier bei uns im Liveticker verfolgen.

Kurz nach beziehungsweise manchmal schon während der Keynote geht der neu bestückte Store dann wieder online, allerdings können Vorbestellungen bekanntlich erst wenige Tage später getätigt werden, dieses Jahr wird es mutmaßlich wiederum ab kommenden Freitag so weit sein – in der Regel ab 14:00 Uhr.