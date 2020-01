LG bringt Apple TV+ und iTunes auf Smart TVs von 2018 bis 2020

Apple TV+ kommt in diesem Jahr noch auf zahlreiche weitere smarte Fernseher. Smart TV-Geräte von LG werden per Update die Apple tV-App erhalten, der Hersteller wird auch ältere Fernseher nachrüsten, wie er kürzlich auf der CES in Las Vegas mitgeteilt hat.

Apple TV+ lässt sich bald auf noch mehr Geräten nutzen. LG wird im neuen Jahr zahlreiche neue Smart TV-Modelle in verschiedensten Größen auf den Markt bringen, darunter einige 8K-Fernseher. Natürlich unterstützen diese neuen Modelle Apple TV+ und iTunes alle ab Werk, doch darüber hinaus werden auch ältere Geräte nun nachgerüstet. Auf der CES 2020, die derzeit in Las Vegas stattfindet, gab der Hersteller bekannt, dass auch Modelle der letzten Jahre ein Software-Update zu erwarten haben.

Apple TV-App kommt per Update auf Smart TV-Modelle von LG ab 2018

So werde die Apple TV-App ab jetzt Stück für Stück in Form eines Updates auf Smart TV-Modellen, die von LG ab 2018 auf den Markt gebracht wurden, nachgerüstet, erklärte LG. Gerade Modelle von 2018 waren bis jetzt im Nachteil, da hier auch noch keine Unterstützung AirPlay 2 verfügbar war.

Mit der Apple TV-App kann der Nutzer sich mit seiner Apple-ID einloggen und dann nicht nur Inhalte auf Apple TV+ sehen, sondern auch Filme und Serien aus iTunes kaufen oder leihen. Zuvor hatten bereits andere Hersteller wie Sony und Samsung per Update Apple TV auch auf ältere Geräte ihres Lineups gebracht. Hier haben wir eine kleine Auswahl an Produkten zusammengestellt, die auf der CES 2020 vorgestellt wurden.

