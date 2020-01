Foxconn dementiert Gerüchte um gebremsten Ausbau der iPhone-Fertigung in Indien

Foxconn dementierte Berichte indischer Zeitungen, wonach der Fertiger sich aus einem geplanten Mega-Investment in dem Land zurückziehen wolle. Tatsächlich schritten die Pläne Foxconns in Indien weiter voran, so das Unternehmen. Eine lokale Fertigung von iPhones in Indien ist wichtig für Apples Pläne in dem riesigen Markt.

Ein wenig hin- und her um Apples Auftragsfertiger Foxconn und dessen Pläne in Indien: Indische Zeitungen berichteten unlängst darüber, dass Foxconn seine Investitionen in neue Fabriken in Indien überdenken wolle. Foxconn hatte bereits 2015 Vereinbarungen mit der indischen Regierung getroffen, die Investitionen in einem Volumen von rund fünf Milliarden Dollar vorsahen. Aus diesen Abmachungen wolle Foxconn nun aber aussteigen, hieß es in dem Bericht. Alles Unsinn, hielt Foxconn dagegen: Den Plänen für Indien gehe es gut.

iPhone-Produktion in Indien für Apple strategisch wichtig

Wie wir in einer gestrigen Meldung berichtet hatten, war 2019 für Apple in Indien ein wichtiges Schlüsseljahr, in dem man seine früheren Verluste ausgleichen und darüber hinaus wieder Boden gutmachen konnte, nicht allein bei Services, die teils deutlich billiger gemacht wurden, sondern auch beim Marktanteil von Smartphones, besonders im Premium-Segment. Von essenzieller Bedeutung für Apple ist aber, dass auch weiterhin iPhones in signifikantem Umfang in Indien gefertigt werden, die Voraussetzung der indischen Regierung, um Ladengeschäfte im Land eröffnen zu können. Foxconn dementierte inzwischen die Berichte aus Indien in taiwanischen Medien. Die Investments in dem Land entwickelten sich nach Plan, erklärte das Unternehmen, das allerdings durchaus bekannt dafür ist, sich aus bereits getätigten Zusagen für Investitionen bisweilen zurückzuziehen. Angeblich habe Foxconn das Investment aufgrund einer zu aggressiven Konkurrenz durch lokale Fertiger in Frage gestellt. Foxconn bezeichnete die Aussagen aus dem Bericht indes als bloßes Missverständnis.

