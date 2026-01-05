Leaker: Jony Ive und OpenAI bauen smarten KI-Stift

Im vergangenen Jahr haben Apples Ex-Design-Chef und OpenAI mit der Bekanntgabe einer Zusammenarbeit für Aufsehen gesorgt. Bisher ist zwar noch nicht bekannt, in welcher Form diese auf den Markt gebracht werden soll, von einem KI-fähigen Gerät können wir jedoch ausgehen. Nun gibt es einen Leaker, der weiterführende Informationen hat.

Der unter dem Pseudonym „Smart Pikachu“ bekannte Leaker teilt diese auf X (ehemals Twitter). Demnach arbeiten Jony Ive und Sam Altman an drei Projekten. Eines davon soll in Form eines smarten Stiftes den Einsatz von KI revolutionieren. Zudem ist die Rede von einem nicht näher beschriebenen „To Go“-Gerät, über das dritte Projekt gibt es keine Infos.

KI-Stift „Gumdrop“ soll Notizen digitalisieren

Intern hört das Gerät auf den Namen „Gumdrop“, vermutlich wird dieser handgeschriebenes digitalisieren und direkt an ChatGPT übermitteln können. Ursprünglich sollte das Gerät durch das chinesische Unternehmen Luxshare gefertigt werden, OpenAI möchte eine Abhängigkeit von China aber vermeiden. Aktuell sieht es deshalb so aus, als könnte der iPhone-Fertiger Foxconn den Zuschlag für seine Fertigung in Vietnam bekommen. Nicht ganz ausgeschlossen ist wohl auch die Fertigung in den USA.

Zu den anderen Projekten und über einen möglichen Marktstart gibt es bisher noch keine Informationen. Wäre ein derartiger Stift für euch interessant oder habt ihr euch von der Zusammenarbeit mehr erhofft? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.