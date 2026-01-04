Anker in Schwierigkeiten? Massenentlassungen in China deuten sich an

Schlechte Nachrichten von einem der beliebtesten Apple-Zubehörhersteller: Berichten zufolge steckt Anker Innovations in massiven Schwierigkeiten. Ein großflächiger Stellenabbau soll bevorstehen.

Bisher eine einzige Erfolgsstory

Wer ein iPhone oder ein MacBook besitzt, kommt an Anker kaum vorbei. Ob Netzteile, MagSafe-Powerbanks oder Soundcore-Kopfhörer – die Marke gilt seit Jahren als der Goldstandard für Drittanbieter-Zubehör. Dabei setzte der Mutterkonzern von Anfang an auf Amazon als Absatzmarkt, die Präsenz im stationären Einzelhandel kam erst in den letzten Jahren dazu. Doch hinter den Kulissen scheint es gewaltig zu kriseln. Wie aktuelle Berichte zum Jahreswechsel 2025/2026 nahelegen, plant der Konzern einen drastischen Sparkurs. Entsprechende Gerüchte machten auf Reddit die Runde.

Massiver Stellenabbau im Gespräch

Laut Informationen aus Branchenkreisen in China bereitet Anker die Entlassung von rund 30 Prozent seiner weltweiten Belegschaft vor. Zwar steht eine offizielle Bestätigung des Unternehmens aktuell noch aus, doch die Anzeichen für eine Schieflage verdichten sich.