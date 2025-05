Für 6,5 Milliarden Dollar: OpenAI kauft sich bei Jony Ive ein

Das ist ein Hammer: OpenAI kauft sich in das KI-Startup von Jony Ive ein. Kaufpreis: 6,5 Milliarden Dollar. Aber welche Pläne haben der KI-Pionier und der iPhone-Designer überhaupt?

OpenAI hat erste Details zur Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Apple-Designchef Jony Ive veröffentlicht. Im Rahmen der Ankündigung wurde auch ein Video veröffentlicht, das erklärt, was Ive zuletzt in San Francisco filmte. Gemeinsam mit Ive entsteht die neue Firma „io“, die künftig mit OpenAI fusionieren soll. An dem Projekt beteiligt ist auch Evans Hankey, die Ive nach seinem Weggang kurzzeitig als Designchefin bei Apple ablöste.

Sam & Jony introduce io pic.twitter.com/ej5K59kJq3

Zusammenarbeit begann schon vor Jahren

Laut OpenAI begann die Kooperation bereits vor zwei Jahren, als Ive und sein Studio LoveFrom mit OpenAI-CEO Sam Altman an ersten Ideen arbeiteten. Daraus entwickelte sich eine immer engere Zusammenarbeit, die nun in einer gemeinsamen Produktfamilie gipfeln soll – mit dem Ziel, die Interaktion mit KI durch neue Hardware grundlegend zu verändern.

Die neue Firma io wurde vor rund einem Jahr von Jony Ive gemeinsam mit Scott Cannon, Evans Hankey und Tang Tan gegründet. Sie vereint rund 55 Spezialisten aus Hardware- und Softwareentwicklung, Fertigung und Produktdesign – viele davon langjährige Wegbegleiter Ives aus Apple-Zeiten.

OpenAI wird „io“ laut einem Bericht von Bloomberg für rund 6,5 Milliarden US-Dollar übernehmen. Der Abschluss der Übernahme ist für Sommer geplant, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen.

Die Teams von „io“ und OpenAI werden künftig eng in San Francisco zusammenarbeiten. Jony Ive und sein Designstudio LoveFrom übernehmen dabei zentrale kreative und gestalterische Rollen innerhalb von OpenAI und der neuen Produktsparte.

Branchenbeobachter sehen in der Fusion nicht nur den Einstieg von OpenAI in die Entwicklung eigener Hardware, sondern auch eine neue Bühne für Jony Ive, der damit erstmals seit seinem Weggang bei Apple wieder aktiv Produkte mitgestaltet.

Die Ankündigung könnte auch in Cupertino für Aufmerksamkeit sorgen: Apple setzt seit Kurzem auf ChatGPT, um Siri weiterzuentwickeln, und steht mit dem neuen „Apple Intelligence“-Ansatz selbst am Beginn seiner KI-Offensive. Ein starker Hardware-Partner bei OpenAI könnte das Kräfteverhältnis im KI-Markt deutlich verschieben.