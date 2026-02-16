Ende von iWork: Apple entfernt Hinweise auf Website

Mit dem Start von Creator Studio scheint das Branding „iWork“ für Apples Arbeitsprogramme Pages, Numbers und Keynote auszulaufen. Entsprechende Hinweise auf seiner Website hat das Unternehmen entfernt, stattdessen wird nun auf das neue Abo verwiesen, in dem Premiumversionen der drei Programme enthalten sind.

Seit 2005 fasst Apple Pages, Numbers und Keynote unter dem Branding „iWork“ zusammen. Die Microsoft Office-Äquivalente gibt es zwar weiterhin kostenlos, „Premium-Updates und KI-Funktionen“ werden aber künftig nur in der Bezahlversion als Teil des neuen Apple Creator Studio verfügbar sein.

Apple Creator Studio verdrängt iWork

In diesem neuen Abo vereint Apple seine Kreativ-Apps. Neben gefragter Software wie Final Cut Pro und Logic Pro, die künftig auch monatlich gebucht werden können, sind dort auch Pages, Numbers und Keynote als Premium-Version verfügbar. Apple Creator Studio kostet monatlich 12,99 Euro, im jährlichen Zahlungsrhythmus sind es 129,99 Euro.

Noch scheint das Ende von iWork nicht konsequent durchgezogen. In bestimmen Support-Dokumenten ist das Branding weiterhin zu sehen. Der ursprünglich iWork-Bereich verweist nun aber auf eine App-Übersicht.