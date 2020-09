Kuo: iPad Pro mit Mini-LEDs doch schon dieses Jahr?

Kommt doch schon in diesem Jahr ein erstes iPad Pro mit Mini-LED-Display? Der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo hat sich erneut zum Thema geäußert und damit seiner erst gestern vorgelegten Einschätzung in Teilen widersprochen. Für das iPad Pro wäre ein Update dieser Art noch dieses Jahr aber wohl ein erheblicher Pluspunkt.

Das iPad Pro soll bereits in diesem Jahr ein Mini-LED-Display erhalten, das geht aus einer ergänzenden Aussage hervor, die heute von Analyst Ming-Chi Kuo gemacht wurde. Der bekannte und in der Regel gut informierte Analyst von TF International Securities geht davon aus, dass Apple das iPad Pro mit 12,9 Zoll-Display noch im vierten Quartal diesen Jahres in einer aktualisierten Version auf den Markt bringen wird und dieses neue Modell dann mit Mini-LED-Display erscheint.

Erst jüngst hatte Kuo sich zum Einsatz dieser Technik geäußert, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Darin war er von deutlich mehr iPads und auch Macs ausgegangen, die auf Mini-LED-Displays setzen werden, allerdings erst nächstes Jahr.

Neues Alleinstellungsmerkmal für das iPad Pro

Mini-LED-Displays übernehmen die Stärken von OLEDs und bauen sie weiter aus. Sie sind noch energiesparsamer, ihr Schwarz ist schwärzer, der Kontrast besser, die Panels heller.

Für das iPad Pro wäre ein Mini-LED-Display ein neues Alleinstellungsmerkmal und von diesen bleiben dem Tablet aktuell nicht mehr so sehr viele, nachdem das iPad Air ebenfalls den USB-C-Anschluss und das iPad Pro-Design inklusive größerem Display übernommen hatte.

Wäre ein neues Display für euch ein Kaufgrund?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!