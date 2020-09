iPhone 12-Keynote: Prosser tippt auch auf 13. Oktober

Am 13. Oktober könnte das nächste Apple-Event stattfinden, das glaubt jetzt auch der Leaker Jon Prosser. Er springt damit auf einen fahrenden Zug auf. Zuletzt lag er auch hier und da daneben, was das Vertrauen in seine Treffsicherheit ein wenig leiden lässt. Das iPhone 12 dürfte aber ziemlich sicher zumindest im Oktober vorgestellt werden.

Der aktuell im Raum stehende Termin für eine weitere Keynote von Apple wird gestützt. Der 13. Oktober – das einzige Datum für eine weitere Keynote, das aktuell diskutiert wird – wurde nun auch von Leaker Jon Prosser genannt.

Lines up with the dates I have you last month 👀

I was told:

Event October 13

Pre-orders on 16

In stores on 23 https://t.co/9umqJqSzwq pic.twitter.com/fOt5eLzcBP

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 23, 2020