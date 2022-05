Home Daybreak Apple Kriminelle Ex-Appler vor Gericht | faule iPhone-Displays aus China | iPhone City im Lockdown – Daybreak Apple

Kriminelle Ex-Appler vor Gericht | faule iPhone-Displays aus China | iPhone City im Lockdown – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple hat mit dem M1-Chip eine kleine Zeitenwende bei Desktop-Prozessoren eingeleitet. Davon wollten einige – jetzt ehemalige – Angestellte einen kleinen Teil abhaben. Und so beschlossen sie, sensible Entwicklungsgeheimnisse zu stehlen. Blöde Idee, fand Apple. Damit willkommen zum Überblick am Morgen.

Apples M1 ist eine beachtliche Leistung der Chipentwicklung. Die M1-Varianten in ihren verschiedenen Ausprägungen ernteten branchenweit Bewunderung und Anerkennung und so gut wie alle Experten sind sich einig: Mit Apple Silicon wird der gesunden Konkurrenz auf dem Chipmarkt ein Gefallen getan. Das Potenzial erkannten auch einige ehemalige Angestellte des Unternehmens und sie entschlossen sich, einige sensible M1-Details mitzunehmen, als sie Apple verließen, jetzt haben sie dafür eine Klage kassiert, hier dazu mehr.

Apple sanktioniert chinesischen iPhone-Displayherstelle

r

BOE ist der größte Displayhersteller in China. Das Unternehmen wollte jahrelang Panels für Apple fertigen, doch immer wieder verfehlte man die Qualitätsanforderungen. Dann endlich klappte es mit dem Lieferauftrag, doch es warteten neue Probleme. Dagegen wusste man sich bei BOE offenbar nur mit reichlich unseriösen Methoden zu schützen, hier dazu die Infos.

Die Apple City geht in den Lockdown

In China pflegt man noch immer einen sehr strengen Umgang mit Corona. Daher geraten auch immer wieder riesige Metropolen in brutale Lockdowns, wenn ein paar Menschen erkranken. Nun hat es auch die größte iPhone-Fabrik der Welt erwischt. Die sogenannte iPhone City steht seit gestern still, mehr dazu hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Sonos bringt seinen eigenen Sprachassistenten auf die Lautsprecher. Der hört in Zukunft auf das Aktivierungswort „Hey Sonos“, hier lest ihr mehr.

1Password 8 ist jetzt auch für den Mac verfügbar.

Der Passwort-Manager hat vor kurzem eine neue Hauptversion für den Desktop vorgelegt, die war bislang allerdings nur für Nutzer von Windows-PCs verfügbar. Nun ist 1Password 8 auch am Mac erhältlich, hier die Infos zu den Neuerungen.

Wie würde ein MacBook mit Touchscreen aussehen?

Das haben nicht nur Konzeptzeichner in letzter Zeit häufiger evaluiert, auch Apple hält entsprechende Patente. Wie die aussehen, könnt ihr hier nachlesen.

Damit darf ich euch einen entspannten Donnerstag wünschen und verbleibe mit freundlichen Grüßen!

