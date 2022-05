Home Hardware „Hey Sonos“: Smart Speaker bekommt eigenen Sprachassistenten

Siri und Alexa bekommen noch mehr Konkurrenz, zumindest auf den Geräten von Sonos: Sonos bringt bald seinen eigenen Sprachassistenten. Sonos Voice punktet mit einer vollständigen Offlinenutzung. Alle Befehle werden auf dem Gerät verarbeitet.

Sonos-Smart Speaker lassen sich aktuell schon mit verschiedenen Sprachassistenten steuern. Alexa lässt sich nutzen, auch den Google Assistant können Nutzer als bevorzugten Sprachassistenten wählen, doch bald stellt Sonos auch eine eigene Sprachsteuerung zur Verfügung. Sonos Voice wird im Sommer starten, wie zuletzt das Magazin The Verge berichtet.

Der neue Assistent wird ab dem 01. Juni zunächst exklusiv Nutzern in den USA auf Sonos-Smart Speakern zur Verfügung stehen, ein Start in weiteren Märkten soll allerdings folgen. Unklar bleibt hier aber der mögliche Zeitrahmen etwa für eine Einführung in Deutschland.

Vollständige Offlinenutzung

Sonos soll schon länger an einem eigenen Sprachassistenten gearbeitet haben, entsprechende Stellenausschreibungen deuteten immer wieder darauf hin. Die neue Funktion wird eine besondere Qualität haben: Es sollen keine Sprachaufzeichnungen in die Cloud geladen werden, alle Befehle werden vollständig lokal auf dem Lautsprecher verarbeitet.

zum Start ist Sonos Voice mit Apple Music, Deezer, Pandora und natürlich Sonos Radio kompatibel.

Aktivierungswort „Hey Sonos“

Etwas überraschend ist Spotify nicht vom Start unter den unterstützten Diensten, obgleich die Schweden Marktführer in den USA und auch weltweit sind. Auch YouTube Music ist nicht dabei.

Das Aktivierungswort für Sonos Voice wird wohl „Hey Sonos“ lauten. Sonos wollte den Bericht von The Verge zunächst nicht kommentieren.

