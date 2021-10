Home Daybreak Apple Knack-Bug der AirPods Pro wird weiter kostenlos behoben | Apple Watch S7 startet | Safari wird erneut korrigiert – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Wenn gestern nicht der 13. Oktober war, ist heute wohl der 16. … gut, ist ja bald Wochenende. OK, was gab es vorher noch zu sagen? Ah, die Apple Watch startet heute.

Gestern habe ich ein Gespräch geführt, das sich darum drehte, ob die neue Apple Watch es wert ist, gekauft zu werden. Es waren Zweifel im Spiel. Und ehrlich gesagt, nicht ohne Grund. Dennoch, einige finden die neue Apple Watch Series 7 gut, aber das müssen sie wohl auch so sehen, wenn sie weiter Review-Exemplare erhalten wollen, hier gibt es erste Reviews. Die Lieferzeiten sind im übrigen dennoch lang, aber wohl eher, weil Apple die Fertigung vermurkst hat.

Apple dreht die Zeit in Safari zurück

Die jüngste Beta von macOS Monterey hat Safari am Mac wieder ein wenig näher an den Stand von vor Monterey gebracht, zumindest in Bezug auf die Favoritenleiste. Die ist jetzt wieder da, wo sie hin gehört, hier dazu mehr.

Die AirPods Pro werden bei Knack-Bug auch weiter kostenlos ausgetauscht

Apple hat ein Programm zur kostenlosen Reparatur der AirPods Pro um ein Jahr verlängert. Es greift bei Problemen mit Knackgeräuschen in den AirPods Pro, hier dazu mehr.

Ein neues Original auf Apple TV+ steht in den Startlöchern. Nun hat Apple einen ersten Trailer hierzu veröffentlicht, hier die Details.

AVM hat einen neuen Fritz-Repeater vorgestellt, der unterstützt ebenso wie die neue Flaggschiff-Fritzbox auch Wi-Fi 6, ebenso wie die aktuellen iPhones, hier die Details.

Und wir wollen noch an dieser Stelle auf unseren neuesten Apfelplausch aufmerksam machen, in dem wir die letzten Gerüchte vor der Keynote für euch zusammenfassen.

Einen entspannten Freitag wünsche ich euch.

