Safari am Mac: Monterey-Beta schiebt Favoriten an alten Platz

Apple lässt sich beim neuen Design für Safari weiter von den unzufriedenen Nutzern zurücktreiben. Das überarbeitete Safari-Design stieß auf derart breite Ablehnung, dass Apple nun eine weitere Änderung zurückgedreht hat: Die Favoritenleiste wandert am Mac wieder zurück an ihren alten Platz. iOS 15.1 macht die Änderung ebenfalls mit.

Apple hat mit dem neuen Design für Safari keine Beliebtheitspreise gewinnen können. Nun hat man in einem weiteren Punkt dem Druck der Straße nachgegeben – und das, obwohl macOS Monterey noch nicht einmal für alle Nutzer veröffentlicht wurde. Dennoch, das Feedback war offenbar auch in Cupertino nicht zu überhören. Entsprechend wurde jetzt die Favoritenleiste in Safari wieder oberhalb der Tabs platziert, wo sie sich zuvor immer befunden hatte. Diese Änderung wird mit der zehnten Beta von macOS Monterey umgesetzt, die gestern Abend für die registrierten Entwickler erschienen ist.

So some Safari on macOS Monterey news… they moved the Favorites Bar back up where it belongs. Apple really is still tweaking Mac Safari…https://t.co/QavSZnsQe5 pic.twitter.com/n3qpQuD2nD — Jason Snell (@jsnell) October 13, 2021

Auch in Beta 4 für iOS 15.1 und iPadOS 15.1 wird diese Änderung mitgemacht.

Safari 15 kommt nicht an

Das ist nicht die erste Änderung an Safari und dem neuen Design, die Apple während der ablaufenden Beta vorgenommen hat. Auch das neue Tab-Design stand schnell in der Kritik und Apple drehte die Uhr zurück. Am iPhone wurde die nach unten gewanderte Adresszeile umgehend zum Aufreger und Apple brachte die Option, sie wieder nach oben zu schieben, wahlweise zeitweilig oder dauerhaft. Welche Überraschungen wir noch zu erwarten haben, bis macOS Monterey für alle Nutzer erscheint, bleibt abzuwarten.

