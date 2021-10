Home Hardware FRITZ!Repeater 1200 AX mit Wi-Fi 6 vorgestellt: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 14. Oktober 2021 um 08:48 Uhr // Hardware // // 1 Kommentar

Bei der Implementierung neuer Funkstandards ist Apple vergleichsweise schnell unterwegs, so unterstützen alle neu vorgestellten Geräte den neuen WLAN-Standard Wi-Fi 6. Um diesen aber nutzen zu können, muss auch der Router entsprechend kompatibel sein. Der bekannte Berliner Hersteller hat mit der FRITZ!Box 7590 AX den passenden Router im Portfolio, nun hat man auch die passende Erweiterung vorgestellt.

Der FRITZ!Repeater 1200 AX

Der neue Repeater 1200 AX ist mit seinem kompakten Design in Weiß kaum größer als eine Steckdose und steckt dennoch voller Power. Im Inneren ist der Repeater mit Wi-Fi 6, neuestem Prozessor und innovativer WLAN-Mesh-Technologie ausgestattet: Das macht den FRITZ!Repeater 1200 AX zu einem kleinen Mesh-Kraftpaket für reichweitenstarkes WLAN. Mit je zwei Antennen für das 2,4- und 5 GHz-Band erreicht er ein Tempo von bis zu 3.000 MBit/s. Der neue FRITZ!Repeater 1200 AX lässt sich mit einem Tastendruck mit der FRITZ!Box 7590 AX verbinden und baut ein stabiles und nahtloses WLAN auf. Anwender können ihr Heimnetz so schnell und bequem erweitern, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen. Mobile Endgeräte verbinden sich dank der neuesten WLAN-Mesh-Technologie von AVM dabei stets mit dem FRITZ!-Produkt, das am jeweiligen Ort in der Wohnung die besten WLAN-Verbindungen ermöglicht.

Die technischen Daten im Schnelldurchlauf

WLAN-Mesh-Repeater für 2,4 und 5 GHz mit bis zu 3.000 MBit/s (je 2×2 Wi-Fi 6)

Gigabit-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte

Erhöht schnell und einfach die Reichweite jedes WLANs

WPA3-Verschlüsselung

Unterstützt WLAN Mesh für ein nahtloses und stabiles Heimnetz

Übernimmt alle Einstellungen der FRITZ!Box und spätere Einstellungsänderungen (mit WLAN Mesh)

Übernimmt WLAN-Namen und Passwort des bestehenden WLANs (an jedem WLAN-Router via WPS)

An jedem WLAN-Router einsetzbar

Kompakte Bauweise, nicht größer als eine Steckdose, (HxBxT : 80x80x38 mm; 101g)

Stromsparend im Betrieb und im Ruhezustand

Preise und Verfügbarkeit

Der FRITZ!Repeater 1200 AX soll im November in den Handel kommen. Die UVP gibt der Hersteller AVM mit 89,00€ an. Die FRITZ!Box 7590 AX liegt bei 299,99€ UVP, der Straßenpreis liegt derzeit bei knapp 260,00€

