Kleinere Notch: iPhone 13 könnte erste echte Änderung bringen

Wir beschließen den Tag mit einem neuen Gerücht zur Notch: Die ist und bleibt ein beliebtes Thema in der Gerüchteküche. Wird sie kleiner? Und wenn, wann? Und wie sehr? Verschwindet sie gar irgendwann ganz?

Was wird bloß mit der Notch? Abgesehen davon, dass die Frage längst kein Aufreger mehr ist wie zu Beginn des iPhone X-Verkaufs, treibt die weitere Zukunft der Notch noch heute viele Leaker um.

Neuerlich beschäftigte sich nun einer von ihnen mit der Notch, jedoch nicht in Bezug auf das iPhone 12: Im iPhone 13 werde sie schrumpfen, allerdings nicht horizontal, sondern vertikal, behauptete er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

iPhone13 still continues the notch design, but notch is shorter.

— Ice universe (@UniverseIce) October 7, 2020