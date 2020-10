iPhone 13 erstmals mit 120 Hz und deutlich besseren Kameras, kein iPhone SE 2 vor 2022?

Apple wird dem iPhone 13 deutlich verbesserte Kameras mitgeben – im Vergleich zum iPhone 12: Ihr habt richtig gelesen. Kurz vor dem Start des iPhone 12 gibt Display-Analyst Ross Young bereits einen Ausblick auf 2021 und der ist mit Blick auf das dieses Jahr erscheinende iPhone 12 ein wenig ernüchternd.

Wenige Wochen vor dem Start des iPhone 12 versucht sich der Analyst Ross Young an einem Ausblick auf das iPhone 13. Young, der sich zuletzt einen gewissen Ruf in Hinblick auf kommende iPhone-Modelle erarbeitet hat, stützt seine Prognose auf Informationen von Mizuho Securities und geht unter anderem davon aus, dass das iPhone 13 Pro mit einem 120 Hz-Display kommen wird.

Young hatte in der jüngeren Vergangenheit mehrmals Zweifel an der Realisierbarkeit von 120 Hz im iPhone 12 geäußert, Apfelpage.de berichtete. Inzwischen scheint es wahrscheinlich zu sein, dass das sogenannte ProMotion-Display dieses Jahr nicht ins iPhone kommt.

Like DSCC, Mizuho Securities also says no new iPhone SE model in 2021, have to wait till 2022. They do say all iPhone 13 models will have integrated touch, BOE will join LGD on both 6.1" models, mini and 13 will adopt 12 Pro Max camera sensors, & sensor size will increase on Pro. pic.twitter.com/G9f6cz8dm0

— Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020