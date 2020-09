Keynote: Diese Produkte erwarten wir! | iOS 14 nicht mit allen Features | 5G nicht gleich in allen iPhones – JETZT im Apfelplausch!

Heute wissen wir auf jeden Fall ein wenig mehr: Der Termin für die September-Keynote ist bekannt, wir haben auch einige Vermutungen über die Produkte, die Apple nächste Woche zeigen wird. Wir ordnen die neusten Entwicklungen für euch ein – Willkommen zur Episode 159 des Apfelplausch Podcast.

Beginnen wollen wir die Sendung heute mit einem kurzen Blick in die Community, wo wir euch nach euren Kaufinteressen gefragt hatten.

Die heutigen Themen

00:00:00: Apple versendet Einladungen zum September Event: Keine iPhones?

Apple versendet Einladungen zum September Event: Keine iPhones? 00:12:00: Spekulation: Was stellt Apple am 15. September, und was erst im Oktober?

00:43:40: Tracking-Feature in iOS 14 verspätet sich: Hintergründe und unsere Meinung

Tracking-Feature in iOS 14 verspätet sich: Hintergründe und unsere Meinung 00:56:30: iPhone 12 und 12 Pro Gerüchte der Woche: 5G-Unklarheiten und Lieferzeitplan

Nächste Woche findet die Keynote statt

Wir hatten es heute bereits vermeldet: Die Keynote von Apple wird am 15. September stattfinden. Auf dieser Veranstaltung wird allerdings wohl kein iPhone 12 vorgestellt. Dafür könnten wir die neue Apple Watch Series 6 zu sehen bekommen. Wir versuchen uns an einer Einordnung der jüngsten Entwicklungen und Gerüchte. Wann kommt was und was nicht?

Das iOS 14-Anti-Tracking-Feature kommt etwas später

Anschließend sprechen wir über eine Entscheidung Apples, die von vielen Kunden nicht gut aufgenommen wurde. Demnach wird das Unternehmen das Anti-Tracking-Feature wohl später einführen als erwarte, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Regulär sollte es eigentlich mit dem Start von iOS 14 verfügbar sein. Lest hierzu auch unseren Kommentar vom Wochenende.

iPhone 12: Schnellstes 5G wohl erst später für alle Kunden

Und abschließend wollen wir über eine weitere aus Sicht deutscher Kunden eher negative Entwicklung sprechen. Diese bezieht sich auf etwas, das wir in dieser Meldung ausführlich besprochen hatten.

Wir ärgern uns ein wenig über diese Aussichten, können aber im Endeffekt auch wenig mehr als das tun.

