Apple unter Druck: Australische Wettbewerbshüter leiten Prüfverfahren des App Stores ein

Apple gerät nun auch in Australien ins Visier von Wettbewerbshütern. Der App Store wird von der Regulierungsbehörde in Hinsicht auf den Wettbewerb untersucht, ebenfalls der Play Store von Google. Die eingeleitete Untersuchung ist nicht die erste ihrer Art. Aktuell laufen in verschiedenen Ländern und Regionen ähnliche Prüfverfahren.

Auch in Australien wird nun Apples Geschäft mit dem App Store unter die Lupe genommen. Die australische Regulierungsbehörde Australian Competition and Consumer Commission hat eine entsprechende Ankündigung veröffentlicht. Danach werde Apples App Store von der Behörde daraufhin untersucht, inwieweit er zu einem fairen Wettbewerb in Australien beiträgt.

Auch der Play Store von Google wird auf ähnliche Weise untersucht. „Wir wollen mehr über den Markt für mobile Apps in Australien lernen,“ so Delia Rickard aus der Führungsspitze der Behörde. Man werde ermitteln, ob und wie gut der Wettbewerb auf dem australischen Markt für Apps funktioniert, man werde die Kostenstruktur der maßgeblichen Anbieter ebenso prüfen, wie den Zugriff auf Daten der Nutzer durch die Anbieter.

Untersuchungen nehmen weltweit Fahrt auf

Die gesamte Kette von Entwickler über Anbieter bis zum Verbraucher werde auf ihre Funktionalität im Sinne eines freien Marktes hin geprüft, so die Behörde. Mit ähnlichen Worten waren zuvor Untersuchungen in verschiedenen anderen Ländern eingeleitet worden. Die US-Politik prüft seit Monaten ein mögliches Monopol Apples, das unlängst zu einer schlagzeilenträchtigen Eskalation zwischen Apple und dem Spieleentwickler Epic geführt hatte.

Welche Auswirkungen sich letztelendes aus den verschiedenen Verfahren ergeben werden, ist noch nicht absehbar.

