Kampf um jeden Euro: Apple verlangt 27% Provision außerhalb des App Stores in den Niederlanden

Apple möchte in den Niederlanden keine initialen fünf Millionen Euro Strafe zahlen und hat nun überhastet weitere Details zur Umsetzung einer Anordnung der niederländischen Regulierungsbehörden öffentlich gemacht. Hierbei wird klar: Apple ist nicht bereit, nennenswerte Kompromisse bei der Provision zu machen. Es ist kaum anzunehmen, dass die niederländischen Wettbewerbshüter mit den jüngsten Nachbesserungen zufrieden sind.

Apple hat nun die noch ausstehenden Details zur Ausgestaltung der Zahlungen außerhalb des App Stores in den Niederlanden vorgelegt. Diese sind auf Anordnung der niederländischen Regulierungsbehörde aCM nur für Entwickler von Dating-Apps verfügbar, doch auch hier zeigte sich Apple störrisch. Man geht nur in winzigen Schritten auf die Regulierer zu, in dem offensichtlichen Versuch, Zeit zu gewinnen und eine endgültige Entscheidung gegen eine Provision im App Store auf einem europäischen Markt noch zu verhindern.

Die Regulierer zeigten allerdings bereits, dass sie sich auf diese Hinhaltetaktik nicht einlassen und belegten Apple mit einer initialen Strafzahlung von fünf Millionen Euro, Apfelpage.de berichtete. Diese versucht Apple nun abzubiegen, indem man weitere Details zur Umsetzung nachreicht, die allerdings kaum überzeugen dürften.

Apple will 27% Provision außerhalb des App Stores nehmen

In einem in offenbar großer Eile zusammengebastelten Dokument, das Apple an vielen Stellen spätere Änderungen vorbehält und noch mit Platzhaltertexten daherkommt, verlangt Apple von den Entwicklern, die Zahlungen außerhalb des App Stores annehmen möchten, eine Provision von 27% – kaum weniger als im App Store. Apple erklärt in diesem Zusammenhang, diese Provision werde ohne Mehrwertsteuer erhoben.

Es ist wenig wahrscheinlich, dass man damit die ACM überzeugen wird, die gerade die Provision als zentrales Problem des iTunes-Zwangs identifiziert hatte. Die Entwickler müssen laut Apple einmal monatlich ihre angefallenen Zahlungen an Apple senden und dann innerhalb von 45 Tagen die Provision abführen. Unterdessen deutet sich im Mutterland Apples eine mögliche Wende im App Store-Streit an, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

