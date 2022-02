Home Deals o2-Aktion: Die besten Kamera-Smartphones (und iPhones) heute günstiger im Vertrag

Verfasst von Lukas Gehrer // 4. Februar 2022 um 12:05 Uhr // Deals, Featured // O2 // Kommentare deaktiviert für o2-Aktion: Die besten Kamera-Smartphones (und iPhones) heute günstiger im Vertrag



Der Mobilfunkanbieter o2 hebt in der aktuellen Kampagne jene Smartphones mit der besten Kamera hervor und bietet sie in Tarifen günstiger an. Dazu gehören natürlich viele iPhones, weshalb wir das Ganze gerne aufgreifen.

Nicht nur die iPhone 12- und iPhone 13-Reihe ist hier spannend, auch das iPhone 11 und iPhone XR sind bei o2 gerade in sehr attraktiven Verträgen zu haben. Das Ganze steht unter dem Motto der besten Kamera-Handys auf dem Markt. Von anderen Marken sind Samsung, Xiaomi und das Google Pixel 6 vertreten.

Kamera-König iPhone 13

Von all den gebotenen Smartphones bei o2 ist unserer Meinung nach das iPhone 13 wohl der beste Mix aus Preis und Leistung. So viel besser sind die Linsen des 13 Pro nicht und bei den Tarifen sind die 13-Modelle doch nochmals deutlich günstiger zu haben.

Die einzigen Unterschiede finden sich im Detail: Zum Beispiel hat das Pro-Weitwinkelobjektiv die ƒ/1.5 Blende statt 1.6 wie im normalen Pro. Ebenso den Nachtmodus für Porträts, ProRAW und natürlich den 3-fach-Zoom. Die starken Software-Neuerungen wie Smart HDR 4 und die optische Sensorstabilisierung finden sich jedoch in beiden Geräten. Und wie unser Partner ProCamera zeigt, können RAW-Aufnahmen auch wunderbar mit dem normalen 13er geschossen werden. Damit umgeht ihr Apples künstliche Sperren und spart euch gutes Geld.

Wir raten den allermeisten Nutzern also zum iPhone 13, das ja auch mit der sonstigen Hardware absolut überzeugt. Auf ProMotion können im Alltag viele verzichten.

Aktion „Kamera-Smartphones“ bei o2

Die meisten neuen iPhones bündelt o2 aktuell mit dem O 2 Free M Boost mit 40 GB Datenvolumen und 5G sowie dem O2 Free Unlimited Max. Folgende Vorteile erhält ihr bei der aktuellen Aktion:

Smartphones mit der besten Kamera

Deutlich günstigere Hardware im Vergleich zum Direktkauf

im Vergleich zum Direktkauf „Tag nix“: Gerät immer nach 24 Monaten komplett abbezahlt

5G-Speed und Fokus auf Datenvolumen

und Fokus auf Datenvolumen Top-Netzqualität: Laut Connect 2022 wird o2 mit „sehr gut“ bewertet

iPhones und Co. bei o2: Die besten Angebote

Die aktuell attraktivsten Tarife mit Gerät listet o2 auf deren Unterseiten auf, die je nach Smartphone-Hersteller aufgebaut sind.

