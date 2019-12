Jony Ive stiftet 1.000 Gärten für britische Schulen

Apples langjähriger Designchef Jony Ive, der das Unternehmen dieses Jahr verlassen hatte, hat beschlossen, sich in seiner Heimat zu Weihnachten wohltätig betätigen zu wollen. Er spendet 100.000 britische Pfund für tausende Bäume, die britische Schulen grüner machen sollen. Mit diesem Schritt liegt er voll auf der Linie seines ehemaligen Arbeitgebers.

Jony Ive hat seine Heimat wiederentdeckt. Der Designer, der aktuell daran arbeitet, sein eigenes Designstudio in Schwung zu bringen, bringt sich selbst zu Weihnachten erst einmal in die Medien. Er spendet 100.000 britische Pfund für die Aktion Be A Tree Angel, eine Kampagne zur Begrünung von Schulhöfen in Großbritannien. Die Aktion wird von der britischen Boulevardzeitung Daily Mail veranstaltet, die natürlich umgehend über ihren prominenten Spender berichtete.

Jony Ive wird von der Zeitung mit den Worten zitiert, eine grüne Umgebung beflügele Menschen beim Lernen und der Kreativität.

1.000 Schulen in Großbritannien bekommen neue Gärten

Wie es weiter heißt, werde die Spende von Ive dazu eingesetzt, 1.000 neue Gartenareale für 1.000 Schulen im gesamten Vereinigten Königreich anzulegen. Die Zeitung unterstreicht, wie stolz man ist, einen britischen Designer, der maßgeblich zu Apples überwältigender Erfolgsgeschichte beigetragen hat, für dieses Projekt gewinnen zu können.

Jony Ive hatte seine Position als Chief Design Officer im Sommer 2019 aufgegeben und das Unternehmen verlassen, Apfelpage.de berichtete ausführlich. Aktuell kümmert er sich voll um den Aufbau seines eigenen Studios. Lest hierzu auch unseren Kommentar zum Abschied von Ive.

