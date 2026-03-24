Jetzt updaten! Sicherheitspatches für alte iOS-, macOS- und watchOS-Versionen sind da und sollten eingespielt werden

Nicht nur die aktuellen iOS- und macOS-Versionen erhalten heute Updates. Apple hat auch ältere Versionen von iOS, macOS und visionOS bereitgestellt. Diese enthalten Sicherheitsverbesserungen und sollten daher umgehend installiert werden.

Apple hat heute Abend einen Schwung Softwareupdates für seine aktuellen Betriebssysteme veröffentlicht. Neben iOS 26.4, iPadOS 26.4 und macOS 26.4 stellt das Unternehmen auch Aktualisierungen für ältere Systemversionen bereit.

Diese Updates für ältere Systemversionen sind erschienen

Apple hat heute Abend iOS 18.7.7, iPadOS 18.7.7 sowie macOS 15.7.5 und macOS 14.8.5 für Nutzer älterer Versionen bereitgestellt. Für die Apple Watch wurden zudem watchOS 8.8.2 und watchOS 5.3.10 veröffentlicht.

Die Aktualisierungen konzentrieren sich laut Apple vor allem auf Sicherheitsverbesserungen. Ziel ist es, bekannte Schwachstellen zu schließen und Geräte besser vor aktuellen Bedrohungen zu schützen.

Apple verteilt zwar relativ lange Sicherheitsupdates auch für teils schon relativ lange überholte Systemversionen, bekanntermaßen werden dabei aber nicht immer alle zwischenzeitlich entdeckten Schwachstellen beseitigt.

Auf dem aller letzten Stand der seitens Apple bereitgestellten Systemsicherheit ist man leider stets nur mit den jeweils aktuellsten Systemversionen. Dennoch solltet ihr immer die aktuellste für euer Gerät verfügbare Aktualisierung installieren.