macOS 26.4 und weitere Updates ebenfalls veröffentlicht

Apple hat heute Abend auch macOS 26.4 für alle Nutzer veröffentlicht. Die Aktualisierung kann mit einigen Neuheiten und Verbesserungen ab sofort geladen und installiert werden. Ferner wurden auch weitere Updates bereitgestellt.

Apple hat heute Abend neben iOS 26.4 und iPadOS 26.4 auch macOS 26.4 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Das Update kann wie üblich in den Einstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update angestoßen werden.

macOS 26.4 bringt unter anderem die kompakte Tab-Ansicht für Safari zurück. Zudem kann nun ein maximales Ladelimit zwischen 80% bis 100% eingestellt werden, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Ferner wurden die aus iOS 26.4 und iPadOS 26.4 bekannten Neuerungen wie neue Emojis und weitere Verbesserungen ergänzt.

Weitere Updates für Apple-Nutzer

Darüber hinaus wurden noch weitere Aktualisierungen bereitgestellt. So ist auch watchOS 26.4 verfügbar.

Ebenso können Nutzer jetzt tvOS 26.4 und visionOS 26.4 laden und installieren.

Wie laufen die neuen Versionen auf euren Geräten? Teilt uns gern eure Eindrücke unter dem Artikel mit.