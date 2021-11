Home iCloud / Services Jetzt endlich! Apple One Premium kann gebucht werden

Es hat ziemlich lange gedauert, aber jetzt ist Apple One Premium für alle Nutzer verfügbar. Einige Anwender konnten auch schon zuvor buchen, vielen wurde die neue Paketoption allerdings noch nicht angezeigt.

Das war eine vergleichsweise schwere Geburt: Apple hatte für den heutigen Mittwoch den Start zweier neuer Angebote in Deutschland, Österreich und der Schweiz angekündigt. Apple Fitness+ und Apple One Premium sollten hier an den Start gehen, doch der Start war zäh: Die Pressemitteilungen waren schon nachmittags da, die neuen Dienste jedoch nicht, wie sich unter anderem hier in euren Kommentaren nachvollziehen lässt.

Apple Fitness+ wurde dann gegen Abend ausgerollt, einige Nutzer bekamen den Dienst bereits früher angeboten. Doch Apple One Premium ließ sich viel Zeit.

Jetzt kann Apple One Premium gebucht werden

Wobei es auch hier Ausnahmen gab. Doch jetzt können wohl die meisten Nutzer auch Apple One Premium nutzen. Der Dienst kostet knapp 29 Euro und vereint alles, was Apple in Deutschland an Cloud-Diensten aktuell zu bieten hat.

Hol dir Apple One. 1 Monat kostenlos, danach 28,95 € pro Monat. Teile mit bis zu 5 Personen. Mehr als 70 Millionen Titel – komplett werbefrei. Apple Original-Sendungen und -Filme. Mehr als 180 werbefreie Spiele. iCloud⁠+ mit 2 TB Speicher. Trainingseinheiten auf deiner Apple Watch

Apple One oder Apple One Premium kann in den Einstellungen für eure Apple-ID unter „Abonnements“ gebucht werden. Nicht für alle Nutzer steht ein kostenloser Probezeitraum von Apple One Premium zur Verfügung.

