Jetzt da: Sparkassen bestätigen Start von Apple Pay per Girocard im Browser

Die Girocard der Sparkassen kann ab sofort nun auch für Zahlungen per Apple Pay im Browser genutzt werden, ein Start dieser Funktion hatte sich bereits in den letzten Tagen angedeutet. Damit wäre nun theoretisch der Weg für eine noch häufigere Nutzung der Girocard frei, wenn die Kunden sich online nicht bereits voll und ganz auf Paypal und ähnliche Zahlmethoden verlassen würden.

Apple Pay kann jetzt auch im Web mit der Girocard der Sparkasse genutzt werden, das bestätigte heute der Deutsche Sparkassen- und Giroverband in einer entsprechenden Stellungnahme. Bereits letzte Woche hatte sich in Finanzkreisen angedeutet, dass die Girocard unmittelbar vor dem Start dieses neuen Features steht, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Der Verband schreibt zu dem heute erfolgten Schritt nun unter anderem:

Die Sparkassen-Finanzgruppe baut das Leistungsspektrum von Apple Pay bei der Sparkasse weiter aus. Ab sofort können Sparkassenkunden über Apple Pay mit ihrer digitalen girocard in Apps und im Internet einfach, sicher und vertraulich bezahlen.

Diese Partner sind zum Start mit dabei

Die Sparkassen waren mit dem Support für die Girocard verhältnismäßig spät gestartet, nachdem zuvor wiederum der Start von Apple Pay per Kreditkarte ewig gedauert hatte. Doch beide Schritte entwickelten sich für die Sparkassengruppe zum Erfolg, ob das nun bei der Girocard-Unterstützung für den Browser ähnlich sein wird, bleibt abzuwarten.

Viele Online-Shopper haben sich bereits darauf eingestellt, per Paypal oder ähnlichen Zahlungsdiensten zu bezahlen. Die Sparkassen verweisen daher auf eine Liste von Partnern, die ab dem Start Apple Pay per Girocard anbieten werden.

Hierzu zählen unter anderem Flixbus, MediaMarkt, Bolt, Wolt, TooGoodToGo, GetYourGuide und Lieferando.

Ob noch weitere Banken Apple Pay per Girocard anbieten wollen, ist unklar, die Volksbanken sowie Comdirect hatten dem Vernehmen nach entsprechende Pläne, hieraus ergab sich bis jetzt aber keine Umsetzung. Andere große Direktbanken wie die DKB arbeiten aktuell daran, die Girocard möglichst rasch los zu werden, hier ist also keine Initiative mehr zu erwarten.

