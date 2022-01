iPhone SE 3 im April? Displayproduktion beginnt

Die Hinweise auf einen baldigen Start des iPhone SE 3 verdichten sich weiter. In diesem Monat soll die Fertigung von Displays beginnen, mit einem Marktstart des neuen Modells ist im April zu rechnen.

Apple wird wohl in der ersten Jahreshälfte das neue iPhone SE 3 auf den Markt bringen. Hierzu hat sich nun erneut der Analyst Ross Young geäußert. Er schreibt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass nach seiner Information in diesem Monat die Fertigung der Panels für das iPhone SE 3 anlaufen werde.

Es wird mi dem selben 4,7 Zoll messenden Display erwartet, das die bisher erschienenen Modelle auch besitzen.

Apple 5G SE model starting panel production this month. Phone production likely from March. This means a launch is likely for 2H April/early May with shipments from late April or early May.