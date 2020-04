iPhone SE 2020 abgesagt? Apple-Support antwortet auf Frage von Kunden

Kommt am Ende doch gar kein iPhone 9 oder iPhone SE 2020 oder wie auch immer das neue Budget-iPhone nun heißt? Ein Kunde hat sich direkt bei Apple erkundigt und erhielt umgehend eine Antwort.

Apple wird doch demnächst sein iPhone 9 bringen, oder? Eigentlich sind wir uns dieser Sache so sicher. Ein Nutzer auf Twitter offenbar auch. Er wandte sich mit einer etwas scheinheiligen Frage an den Apple-Support und erkundigte sich, ob denn das iPhone SE 2020 ein Dual-SIM-Modell werden wird.

Apples Social Media-Team antwortete auf die Frage und erklärte, aktuell habe Apple keine neue Version des iPhone SE im Lineup und verwies auf die aktuellen Pressemeldungen.

We appreciate your interest! While there isn’t a new version of iPhone SE in our line of available iPhones, we encourage you to stay up to date on the latest Apple news here: https://t.co/wOgx0XsJ5e

— Apple Support (@AppleSupport) April 7, 2020