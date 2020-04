iTunes Movie Mittwoch: „Angry Birds 2 – Der Film“ für 1,99€leihen

Am heutigen iTunes Movie Mittwoch gibt es einen Film für die Fans von Zeichentrickfilmen. Nach dem Erfolg des Spiels war es naheliegend, dass Angry Birds sogar verfilmt wird. Die Verfilmung hat es sogar auf zwei Teile gebracht wobei Teil 2 heute im Angebot ist.

Mit einer urkomischen Starbesetzung aus bekannten und neuen Charakteren geht der Streit zwischen den flugunfähigen Vögeln und den hinterlistigen grünen Schweinen in ANGRY BIRDS 2 – DER FILM in die nächste Runde. Als eine neue Bedrohung auftaucht, die sowohl die Insel der Vögel als auch die Insel der Schweine in Gefahr bringt, rekrutieren Red (Christoph Maria Herbst), Chuck (Axel Stein), Bombe (Axel Prahl) und Mächtiger Adler (Smudo) Chucks Schwester Silver (Anke Engelke) und tun sich mit den Schweinen Leonard (Ralf Schmitz), seiner Assistentin Courtney und dem Technik-Nerd Garry zusammen.

Gemeinsam schmieden sie einen wackeligen Waffenstillstand und bilden ein ungewöhnliches Superteam, um ihre Heimat zu retten.

