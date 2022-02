Home Hardware Yello Strom- oder Gastarif: Jetzt mit iPhone XS refurbished

Yello Strom- oder Gastarif: Jetzt mit iPhone XS refurbished

Verfasst von Toni Ebert // 21. Februar 2022 um 08:00 Uhr // Hardware // // Kommentare deaktiviert für Yello Strom- oder Gastarif: Jetzt mit iPhone XS refurbished

In Deutschland gehört Yello zu den wichtigsten Anbietern für Strom- und Gastarife. Der Kölner Energieversorger ist ein Tochterunternehmen der EnBW und wurde im August 1999 gegründet. Yello versorgt sowohl private Haushalte als auch kleine beziehungsweise mittlere Unternehmen. Die Versorgung der Yello Strom GmbH beläuft sich bundesweit auf ca. eine Million Kunden – und die sind höchst zufrieden. So stellte die Wirtschaftswoche in einer Studie (40/2019) fest, dass Yello-Kunden ihrem Anbieter ein großes Vertrauen entgegenbringen.

Yello stellt eine Vertriebsgesellschaft dar, sodass weder selbst Energie erzeugt wird noch eigene Stromnetze im Besitz sind. Stattdessen geht es bei diesem Prinzip um den Ein- und Verkauf von Strom an Endabnehmer zu einem attraktiven Preis. Für seinen Kundenservice konnte Yello bereits zahlreiche Auszeichnungen einfahren. Ohne Aufpreis gibt es zu jedem Angebot 100 % Ökostrom.

Zu erwähnen ist auch, dass der Betrieb neben Strom- auch Gastarife anbietet. Auch die Vorreiterrolle ist Yello nicht neu, denn man war 2008 einer der ersten Anbieter eines intelligenten Stromzählers.

Das umweltfreundliche Angebot mit dem iPhone XS refurbished

Entscheidet man sich bei Yello für einen Energie + Wunsch-Gerät-Tarif, dann wartet seit Kurzem das iPhone XS refurbished auf neue Besitzer. Es steht als Plus-Produkt on top bereit und stellt eine tolle Möglichkeit dar, um mehrere Fliegen mit einer zu schlagen.



Zunächst einmal ist das iPhone XS nach wie vor ein sehr schnelles und attraktives Smartphone aus dem Hause Apple. Man wird nicht nur beim Auspacken seine Freude damit haben, sondern auch noch Monate und Jahre danach. Den extrem effizienten Chips von Apple sei Dank.

Des Weiteren kann man das iPhone XS mit gutem Gewissen nutzen, denn es ist ein „Refurbished Smartphone“. Refurbished meint ein generalüberholtes und wiederaufbereitetes Gerät, dem durch professionelle Hände ein neues Leben eingehaucht wurde. Einen Unterschied zu einem neuen Modell wird man in der Regel kaum merken, da nur einwandfreie Geräte versendet werden. Dementsprechend ist der Zustand wie neu und es gibt weder Kratzer noch Macken oder Kanten. Einen noch größeren Dank wird einem die Umwelt aussprechen. Greift man nämlich zu diesem Yello-Angebot, dann können 58 kg CO₂ eingespart werden (verglichen mit der Produktion eines neuen Smartphones). Man tut also etwas für den Erhalt der Erde und bekommt ein qualitatives iPhone XS obendrauf.

Eine wichtige Tatsache sei zu diesem Angebot auch noch gesagt:

Yello ist der erste Energieanbieter, der mit wiederaufbereiteten Geräten arbeitet. Man ist demnach nicht nur der Konkurrenz einen Schritt voraus, sondern nimmt auch wieder die Vorreiterrolle ein und macht einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.

Diese Features bietet das iPhone XS

Spätestens beim Anfassen des Apple-Smartphones ist klar, dass der Hersteller bei der Qualität nach wie vor keine Kompromisse macht und das Gerät mit all seinen Brüdern mithalten kann. Man hat es einfach gerne in der Hand, um die Materialien und die Verarbeitung zu spüren. Nach dem Einschalten erstrahlt vorne das OLED-Display mit seiner Diagonale von 5,8 Zoll. Es löst mit 2.436 x 1.125 Pixeln auf und bietet daher eine Pixeldichte von 458 ppi.

Angetrieben wird das iPhone XS vom hauseigenen A12-Prozessor, der über sechs Kerne verfügt und auf 4 GB Arbeitsspeicher zurückgreifen kann. Für die vollwertige Nutzung des Apple-Smartphones kann neben einer Nano-SIM auch noch die fest eingebaute eSIM aktiviert werden. Als Betriebssystem steht das derzeit aktuellste iOS 15 zur Verfügung, auch die Bereitstellung von iOS 16 ist garantiert.

Fotos und Videos lassen sich mit der rückseitigen Dual-Kamera erstellen. Beide arbeiten mit jeweils 12 Megapixeln und es gibt sowohl eine optische Bildstabilisierung als auch einen optischen Zoom. Videoaufnahmen sind in 4K möglich und die Selfie-Kamera vorne arbeitet mit 7 Megapixeln.

Unser Fazit

Es ist das erste Mal, dass ein Energieanbieter auch gebrauchte Geräte anbietet. In Kombination mit Ökostrom passt das einfach. Wir finden: Das attraktive Yello-Angebot kann sich anschauen, wer demnächst seinen Strom- oder Gasanbieter wechseln möchte.

