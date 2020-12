Home Deals Verdoppelt: Telekom verschenkt ein GB Datenvolumen im Dezember

Verdoppelt: Telekom verschenkt ein GB Datenvolumen im Dezember

Die Deutsche Telekom verschenkt wieder zusätzliches Datenvolumen für ihre Mobilfunkkunden. Zum Jahresende verdoppelt der Konzern zudem die Größe des Datengeschenks. Somit erhalten Kunden nun ein GB kostenloses zusätzliches Volumen. Die Konditionen der Aktion bleiben abseits der Änderung unberührt.

Dem Datengeschenk der Telekom wurde seit je her oft mit Hohn und Spott begegnet, dabei verschenkt das Unternehmen nun schon seit Jahren Monat für Monat zuverlässig 500 MB an seine Mobilfunkkunden. Man konnte also seinem eigenen vertraglichen Datenvolumen faktisch immer 500 MB hinzurechnen.

Auch im Dezember gibt es das Datengeschenk wieder, in größerer Form. Nun erhalten Kunden ein GB zusätzliches Datenvolumen zu ihrem Inklusivvolumen für die Nutzung des mobilen Internets. Das kostenlose Zusatzvolumen hat sich somit glatt verdoppelt und ist nun eine echte Größe im monatlich verfügbaren Volumen.

Teilnahme an der Aktion ansonsten wie immer

Von der Verdoppelung des verschenkten Datenvolumens abgesehen, hat sich an der Aktion nichts verändert: Nach wie vor müssen Kunden ihr Datengeschenk über die App Mein Magnet aktivieren, die es kostenlos im App Store (Affiliate-Link) gibt. Hier könnt ihr euch mit eurem Telekom-Login anmelden und dann euren Vertrag konfigurieren, etwa Optionen zubuchen oder kündigen. mit Apps wie Mein Magenta wollen Telekom und Co. die Kunden dazu erziehen, alle ihre Vertragsangelegenheiten selbst zu erledigen, anstatt die Hotline dafür zu bemühen.

Leider sind nach wie vor einige Kundengruppen von der Aktion ausgeschlossen. Hierzu zählen etwa Kunden mit einem Business-Vertrag oder besonders alte Telekom-Verträge.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!