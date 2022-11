Home Betriebssystem iPhone-Fotos am PC: iCloud-Foto-Mediathek synchronisiert sich jetzt mit Windows 11

Die Windows 11-Fotos-App zeigt ab sofort auch Fotos aus der iCloud-Foto-Mediathek an. Microsoft hatte diese Neuerung bereits angekündigt, nun ist sie verfügbar. Damit das funktioniert, benötigen Nutzer auch iCloud für Windows.

Apple-Nutzer mit einem Windows-PC haben ab sofort eine weitere, komfortablere Möglichkeit, Fotos aus ihrer iCloud-Mediathek an ihrem PC anzuzeigen. Die Fotos-App von Windows 11 hat nun die Synchronisierung mit der iCloud-Foto-Mediathek von Apple bekommen, wie unter anderem The Verge berichtet. Vor kurzem hatte das Unternehmen den Start dieser Anbindung bereits angekündigt.

Man sei sich bewusst, dass viele Nutzer von Apple-Geräten einen Weg suchten, Fotos ihres iPhones schnell und einfach auf ihren PC zu bringen, erklärte Dave Grochocki, Principal Product Manager für die Windows- und Xbox-Apps.

Auch iCloud für Windows ist nötig

Die neue Version der App muss über den Microsoft Store geladen werden. Zudem muss der Nutzer auch die iCloud für Windows-App von Apple laden, dort müssen Nutzer sich mit ihrer Apple-ID anmelden und hernach die iCloud-Foto-Synchronisierung einschalten. Sodann sollten die iCloud-Fotos in der Windows 11-Fotos-App auftauchen.

Wie gut das ganze in der Praxis funktioniert, können wir nicht sagen, wir haben es nicht getestet. In einer früheren Meldung hatten wir berichtet, dass Apple bald auch unter Windows iTunes ablösen möchte. Wie auch am Mac, sollen in Zukunft mehrere neue Apps für Musik, Apple TV+ und Podcasts treten. Irgendwann im kommenden Jahr sollen diese neuen Anwendungen erscheinen.

