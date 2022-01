Home Daybreak Apple iPhone Fold weit entfernt | Android bald mit Apple-Features? | iPhone 14 Pro mit Punch-Hole? – Daybreak Apple

Guten Morgen, eine weitere Arbeitswoche ist fast geschafft! Viele fragen sich, wann Apple ein faltbares iPhone zeigen wird und wie es aussieht, könnte das noch dauern. In der Zwischenzeit will Google einige beliebte Apple-Features nachbauen und das iPhone 14 Pro soll eine Punch-Hole und Face ID unter dem Display bekommen. Die Zusammenfassung.

iPhone Fold noch lange nicht in Sicht

Faltbare Smartphone erscheinen immer öfters auf der Bildfläche. Samsung und Huawei sind da schon einige Jahre dran und konnten auch schon einige Kinderkrankheiten aus der Welt schaffen. Viele warten bereits darauf, dass auch Apple diesem Trend folgt. Wie ein ziemlich zuverlässiger Leaker nun behauptet, wird man auf ein iPhone Fold noch ein wenig länger warten müssen. Apple experimentiere bereits mit den diversesten Prototypen, wolle aber noch die Marktentwicklung weiter beobachten. Außerdem gebe es noch einige Kompromisse mit der Technologie dahinter.

Google will beliebte Apple-Features für Android nachbauen

Jeder, der mehrere Apple-Produkte besitzt, weiß, dass das Zusammenspiel zwischen diesen sehr angenehm ist. So können AirPods etwa automatisch die Verbindung zu dem Gerät, das gerade etwas wiedergibt, wechseln. Solche Funktionen will Google auch in Android einführen. So soll etwa Fast Pair für Bluetooth-Kopfhörer so erweitert werden, dass diese die Verbindung so wie die AirPods automatisch auswählen können.

iPhone 14 Pro soll Punch-Hole und Face ID unter dem Display erhalten

Alle paar Jahre präsentiert sich das iPhone in einem neuen Gewand. So wie es scheint, könnte das in diesem Jahr wieder der Fall sein. Laut einem Leaker soll die Notch verschwinden, die Frontkamera soll stattdessen in einem Loch im Display platziert werden. Und was ist mit Face ID? Die Sensoren dafür sollen sogar unter das Display wandern, wobei die Zuverlässigkeit nicht beeinträchtigt werden soll.

Kurz notiert

iPhone 13 und Services über Weihnachten gut verkauft

Die Weihnachtstage sind vorbei und anscheinend konnte Apple das iPhone 13 und die verschiedenen Services gut verkaufen. Und das trotz der ganzen Probleme mit der Lieferkette.

Aqara und Wemo unterstützen matter

matter ist bekanntlich ein neuer Smart-Home-Standard, der die Kommunikation zwischen Geräten vereinfachen soll. Mit Aqara und Wemo unterstützen nun weitere Hersteller den Standard.

Belkins neue In-Ears unterstützen „Wo ist?“

Derzeit findet die CES 2022 und Belkin stellte dort neue kabellose In-Ear-Kopfhörer vor. Die Besonderheit: Sie können über die „Wo ist?“-App geortet werden, was Apple seit diesem Jahr auch Drittanbietern erlaubt.

Danke fürs Lesen! Wir wünschen euch nun einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende!

