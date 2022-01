Leaker: iPhone 14 Pro mit Lochdesign und Face ID unterm Display

Das iPhone 14 Pro kommt wohl nicht nur mit einem Lochdesign für die Kamera, sondern soll auch endlich Face ID unter das Display wandern lassen. Entsprechende Gerüchte kreisen schon seit Jahren im Netz, ohne sich bis jetzt bestätigt zu haben.

Das iPhone 14 könnte neuerlich das Design des iPhones ändern. Aktuell deutet es sich mehr und mehr an, dass Apple zumindest teilweise die Notch begraben wird. Darunter ist zu verstehen, dass das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max statt dieser ein Loch auf der Front aufweisen werden, das die Frontkamera aufnimmt. In weiteren Aussparungen werden die übrigen Komponenten untergebracht sein, darunter auch die TrueDepth-Kamera.

I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022