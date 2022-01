Home Hardware Belkin präsentiert Soundform Immerse Noise Cancelling Earbuds mit Integration in das „Wo ist?“-Netzwerk

Belkin präsentiert Soundform Immerse Noise Cancelling Earbuds mit Integration in das „Wo ist?“-Netzwerk

Was seinerzeit für die AirPods und AirPods 2 galt, wiederholt sich nun bei den AirPods Pro: bei Marktstart noch unangefochten, holen die Wettbewerber deutlich auf. Und hier kommt Belkin ins Spiel, die mit ihren neuen Soundform Immerse Noise Cancelling Earbuds Apple ein paar Kunden streitig machen wollen.

Die neuen Soundform Immerse Noise Cancelling Earbuds

Im Rahmen der aktuellen CES 2022 stellt Belkin nun seine neuen In-Ears mittels eigener Pressemitteilung vor. Das neue Modell hört auf den kurzen Namen Soundform Immerse Noise Cancelling Earbuds und bieten ein ansehnliches Ausstattungspaket an. Die Earbuds sind mit 12-mm-Dual-Layer-Dynamiktreibern ausgestattet, und jeder Ohrhörer enthält drei Mikrofone. Mit dessen Hilfe soll einerseits eine optimale Gesprächsqualität gewährleistet werden, andererseits realisiert Belkin darüber das Noise Cancelling. AptX HD 24-Bit-Audio wird unterstützt, Apple Lossless in der höchsten Auflösung dürfte hingegen nicht unterstützt werden. Die Akkuladung soll ohne Noise Cancelling für eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden reichen. Belkin lässt jedoch offen, ob die Akkulaufzeit auch mit aktiviertem NC erreicht werden kann.

Zusammen mit dem Ladecase, welches sowohl drahtlos nach dem Qi-Standard als auch mit USB-C geladen werden kann, kommen die Soundform Immerse Noise Cancelling auf eine Gesamtlaufzeit von 36 Stunden. Die Earbuds lassen sich dank Multiple Device Connection mit mehreren Geräten koppeln, im Anschluss soll man je nach nachdem, wo die Wiedergabe stattfindet, so bequem zwischen iPhone und iPad wechseln können. Die Kopfhörer sind zudem nach IPX55 gegen Schweiß und Feuchtigkeit zertifiziert und dürften sich auch zum Joggen eignen. Für die optimale Passform legt der Hersteller Ohrstöpsel in insgesamt drei Größen bei. Zusätzlich kann der Sound mithilfe der Soundform-App noch an den eigenen Geschmack angepasst werden.

Integration in das „Wo ist?“-Netzwerk

Der eigentliche Clou ist aber die Integration in das „Wo ist?“Netzwerk von Apple. Wer die Earbuds das erste Mal mit seinem iPhone koppelt, kann diese in der „Wo ist“-App direkt hinzufügen und so bei Verlust orten lassen. Außerhalb der eigenen Bluetooth-Reichweite wird auf das durch iPhones generierte Mesh-Netzwerk zurückgegriffen. So kann beispielsweise auch das S3 von VanMoof getrackt werden, Apfelpage berichtete.

Von der Integration profitiert man aber nicht nur bei Verlust: So sollen sich laut Hersteller die Kopfhörer auch anpingen lassen, wenn man diese verlegt hat oder sie in die Sofaritze gerutscht sind.

Preise und Verfügbarkeit

Die Belkin Soundform Immerse Noise Cancelling werden mit Schwarz und Weiß in zwei Farben angeboten und sollen in den USA 179,99€ kosten. Diese liegen damit knapp 100 US-Dollar unter der UVP der AirPods Pro. Die Auslieferung ist für das zweite Quartal 2022 angedacht. Da die anderen Soundform-Produkte von Belkin sind bereits in Deutschland erhältlich, weswegen wir davon ausgehen, dass die neuen Earbuds auch hierzulande erhältlich sein werden

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!