Apple traut sich nicht: iPhone Fold in weiter Ferne

Ein faltbares iPhone wird es möglicherweise auch in den kommenden Jahren nicht geben: Angeblich treiben Skepsis und Bedenken Apple um, sodass man hier einstweilen weiter eine abwartende Haltung einnehmen möchte. Möglicherweise verpasst Apple hier aber auch den Beginn eines Trends.

Bei faltbaren Smartphones scheiden sich die Geister: Sind sie das nächste große Ding der Smartphoneentwicklung? Auf diese Frage gibt es aktuell keine klare Antwort. Klar ist: Große Player wie Samsung und Huawei probieren sich darin aus, heraus kommen teils sehr spannende Geräte mit mehr oder weniger ausgeprägten Kinderkrankheiten. Jede Gerätegattung hat solche Anlaufschwierigkeiten. Aus einigen Anfängen entwickeln sich neue Branchenstandards, doch nicht alle Bäume wachsen in den Himmel.

Apple wird hier zunächst nichts riskieren, behauptet der bekannte Leaker Dylandkt. Eine Quelle mit einem gewissen Gewicht. Zwar nicht für ein reguläres Medium tätig, hat er sich bereits häufiger mit zutreffenden Prognosen einschließlich kleiner Feinheiten zu später veröffentlichten Produkten Apples hervorgetan.

2/3 There are also concerns as to whether foldable smartphones will continue to have a place in the market or will fall into obsolescence. Therefore, Apple is intent on carefully observing the market and improving upon the mistakes of their competitors.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022