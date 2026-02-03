iPhone Fold: Neue Informationen bezüglich Akku, Kameras und Layout

Das iPhone Fold dominiert diese Woche die Berichterstattung, gleich mehrere Meldungen bringen Neuigkeiten zu Apples ersten Falt-iPhone. Gestern berichteten wir über ein mögliches iPhone Flip, heute gibt es Fold-News bezüglich Akkukapazität, dem Layout der Knöpfe und den Kameras.

Instant Digital macht den Anfang, der chinesische Leaker hat in einem ausführlichen Weibo-Post Neues über das iPhone Fold geteilt. Demnach werden die Knöpfe für die Lautstärke nicht links sondern an der Oberseite angebracht. Der Grund dafür ist die interne Verkabelung, das Mother Board wird in der rechten Hälfte platziert. Um lange Kabel und Umwege zu vermeiden, ergeben die Lautstärke-Tasten oben rechts Sinn. Außerdem bleiben sie dort – ob geöffnet oder zusammengefaltet – an der gleichen Stelle. Der Power Button (inkl. Touch ID) und Camera Control bleiben auf der reichten Seite. Fraglich ist, was diese Informationen für das Fortbestehen des Action Button bedeuten.

Linke Seite lässt Platz für größten iPhone-Akku

Zudem schreibt der Leaker von der größten Akkukapazität aller iPhones, die durch das Auffüllen der kompletten linken Hälfte des Geräts möglich wird. Das bestätigt eine weitere Quelle, die erneut von 5.500 mAh berichtet. Damit wäre er Akku des iPhone Fold deutlich größer als die Konkurrenz von Google und Samsung.

Hinten wird sich eine Leiste analog zum Plateau des iPhone 17 Pro und iPhone Air über die gesamte recht Hälfte ziehen. Dort kommen nach aktuellen Informationen zwei Kamera-Linsen, der Blitz und ein Mikrofon unter. Vorne wird es eine einzelne Aussparung für die Selfie-Kamera geben, deutlich kleiner als die Dynamic Island.

Bisher ist laut Leaker die Farbe „Weiß“ bestätigt, er erwartet jedoch mindestens zwei Farb-Versionen, ein dunkles Grau oder Schwarz ist naheliegend. Alle bisherigen Informationen haben wir euch in unserem iPhone Fold-Sammelartikel zusammengestellt. Freut ihr euch auf das Gerät, dass Ende diesen Jahres erscheinen soll? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.