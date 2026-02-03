Nun aber wirklich: iOS 12.5.8 und Co. sind jetzt wirklich verfügbar

Vergangene Woche stellte Apple für das iPhone 5s nach zwei Jahren wieder ein Softwareupdate bereit, welches jedoch kurzfristig zurückgezogen wurde. Nun steht das Update zusammen mit einigen anderen Aktualisierungen für ältere iOS- und iPadOS-Versionen wieder bereit.

Updates können dieses Mal geladen und installiert werden

Apple musste das Update zusammen mit iOS 18.7.4 und anderen Versionen wieder zurückziehen. Es gab Kompatibilitätsprobleme, die nun behoben worden sind:

iOS 18.7.4

iPadOS 18.7.4

iOS 16.7.13

iPadOS 16.7.13

iOS 15.8.6

iPadOS 15.8.6

iOS 12.5.8

iPadOS 12.5.8

Neue Zertifikate

Wie bereits beim ersten Versuch liefert Apple neue Zertifikate für iMessage, FaceTime und die Geräteaktivierung aus. Dies ist notwendig, damit diese Geräte auch nach dem Januar 2027 genutzt werden können.