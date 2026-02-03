Apple TV kündigt Start der zweiten Staffel von „Sugar“ für den Sommer 2026 an

Der Streamingdienst Apple TV hat ein Händchen für ausgefallene Stoffe und Serien in einem coolen Look. Das trifft auch auf die Serie „Sugar“ zu, in der Colin Farrell als Ermittler brilliert. Nun hat der Streamingdienst angekündigt, dass die zweite Staffel im Sommer 2026 anlaufen wird.

Zweite Staffel startet im Sommer 2026

Mit „Sugar“ legte der Streamingdienst die Geschichte eines Privatermittlers in einem zeitgenössischen Neo-Noir-Look neu auf und konnte damit Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugen. In der zweiten Staffel kehrt Filmkenner John Sugar wieder zurück, noch immer auf der Suche nach seiner Schwester. Parallel dazu hat er einen aufstrebenden Boxer als Klienten gewonnen und muss nach dessen älterem Bruder suchen. Was als persönliche Ermittlung beginnt, entwickelt sich rasch zu einer stadtweiten Verschwörung mit düsteren Absichten. Während sich die Schlinge immer weiter zuzieht, wird Sugar nicht nur mit äußeren Gefahren konfrontiert, sondern auch mit sich selbst. Am Ende steht eine zentrale Frage im Raum: Wie weit ist er bereit zu gehen, um das Richtige zu tun?

Abseits von Colin Farrell setzt die zweite Staffel von Sugar auf einen komplett neuen Cast. Neu mit dabei sind Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly und Sasha Calle. Ergänzt wird das Ensemble durch Special Guest Star Shea Whigham. Der Start der zweiten Staffel, die acht Folgen umfasst, ist mit einer Folge auf den 19. Juni gelegt. Anschließend geht es im bekannten wöchentlichen Turnus weiter.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.