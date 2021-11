Home Daybreak Apple iPhone aus Glas | Heimreparatur wohl wenig gefragt | iMessage-Reaktionen unter Android – Daybreak Apple

iPhone aus Glas | Heimreparatur wohl wenig gefragt | iMessage-Reaktionen unter Android – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Apple erlaubt in Zukunft vielleicht den Nutzern, ihre iPhones und Macs auch selbst zu reparieren, doch nur wenige Anwender wollen das auch tun – und unter uns gesagt, ich auch nicht. Dennoch dürfte dies einen wichtigen Einschnitt in der Debatte um das Recht auf Reparierbarkeit markieren. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hat vergangene Woche angekündigt, dass Käufer ihre Geräte ab kommendem Jahr auch selbst werden reparieren können, zunächst beginnend mit dem iPhone 12 und iPhone 13. Allerdings zeigt eine Studie der Marktforscher von CIRP, dass wohl nur eine Minderheit der Kunden von diesem Angebot Gebrauch machen wird, hier haben wir die Details dazu zusammengestellt und eure Reaktionen auf diese Erkenntnis sind durchmischt. Einige wollen selbst zum Schraubendreher greifen, andere eher nicht.

Apple hat einige interessante Patente eingereicht

Ein iPhone, komplett aus Glas, ebenso ein Mac Pro und eine Apple Watch, das könnte Apple irgendwann einmal alles vorstellen – zumindest hat man einige Patente beantragt und erteilt bekommen, hier dazu die Details und Skizzen. Ob es solche Produkte allerdings je geben wird, ist völlig offen, Apple patentiert bekanntlich so einiges, längst nicht alles davon wird auch ein marktreifes Produkt.

Android könnte bald Reaktionen auf iMessages zeigen

Wer derzeit als iPhone- und somit iMessage-Nutzer mit Android-Anwendern kommuniziert und dabei auf die integrierte Nachrichten-App ihrer Smartphones setzt, hat wenig Komfort zu erwarten. Dazu gehört auch eine etwas verstörende Interpretation der Nachrichtenreaktionen auf iMessages unter Android. Das könnte sich in Zukunft ändern und Android wird vielleicht die korrekten Emojis anzeigen, hier dazu mehr.

Besser wäre natürlich, wenn Apples Nachrichten-App gleich die Unterstützung für RCS erhalten würde.

Gibt es bald Neuerungen im Portfolio von Sonos?

Ein gemeinsam von Sonos und dem Möbelriesen Ikea vermarkteter Lautsprecher steht vielleicht vor dem Aus, noch ist hier allerdings gar nichts sicher. Hier dazu mehr.

Damit darf ich mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche euch einen entspannten Tag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!