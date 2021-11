Home Hardware IKEA und Sonos: Steht der Regallautsprecher vor dem Aus?

Wer auf der Suche nach einem extrem günstigen AirPlay-fähigen Lautsprecher war, wurde vor dem Release des HomePod mini an ungewöhnlicher Stelle fündig: Die Rede ist vom Regallautsprecher von IKEA. Das Design kommt von den Schweden, Sonos steuert die Technik bei. In Kombination mit einem Preis von 99,00€ war dieser äußerst beliebt, doch nun scheint sich das Ende anzudeuten.

Ausverkauf des Regallautsprechers?

Wer sich für die Variante in Weiß interessiert und auf der Webseite von IKEA nachschaut, findet aktuell einen spannenden Hinweis: So ist der Lautsprecher mit dem Hinweis „Letzte Chance! Nur noch kurze Zeit erhältlich.“ versehen. Was dabei etwas irritiert, die schwarze Version kommt aktuell noch ohne diesen Hinweis aus.

Darum gehen wir nicht davon aus, dass IKEA diesen Lautsprecher komplett einstellen wird. Einerseits wäre das Portfolio an SYMFONISK-Lautsprechern unvollständig, andererseits würde der günstige Einstieg in das Öko-System von Sonos fehlen.

Noch kein Nachfolger in Sicht

Es ist also davon auszugehen, dass IKEA und Sonos an einem Nachfolger arbeiten. Dies war auch bei dem Lampenlautsprecher der Fall. Aktuell gibt es aber keine Informationen, wie dieser aussehen könnte. Grundsätzlich wäre es denkbar, dass lediglich an der Optik geschraubt wird. Die Funktionalität mit den zusätzlich erhältlichen Haken für die Wand machte den Regallautsprecher ideal für ein paar Gewürze in der Küche.

