Leaker: iPhone 18 versteckt Face ID unter dem Display

Während das iPhone 17 Pro auf der Rückseite dieses Jahr ein neues Design bekommen hat, blieb die Front unverändert. Im kommenden Jahr dürfte sich das grundlegend ändern. Einem neuen Gerücht nach wandert mit dem iPhone 18 Face ID unter das Display.

Entsprechende Informationen will ein Leaker erhalten haben, auf der chinesischen Plattform Weibo hat er diese am Montag geteilt. Für das gesamte iPhone 18-Lineup sieht der hinter dem Pseudonym Smart Pikachu aktive Leaker eine Änderung, die sowohl optisch als auch für die Lieferkette Auswirkung haben dürfte.

Face ID unter dem Display: Was wird aus der Dynamic Island?

Demnach versteckt Apple die Sensorik für Face ID ab dem kommenden Jahr hinter einem teilweise „mikro-transparentem Glas-Paneel“. Dieses unterscheidet sich für das bloße Auge kaum vom restlichen Bildschirm, lässt aber die für Face ID notwendige Infrarot-Strahlung durch. Naheliegend wäre damit, dass Apple die mit dem iPhone 14 Pro eingeführte Dynamic Island schrumpfen lässt.

Damit wäre man der Vision eines vollflächigen Displays ohne Aussparung einen Schritt näher. Ob Apple so sämtliche Komponenten vielleicht schon bis zum 20. iPhone-Geburtstag 2027 hinter dem Display unterbringt, bleibt abzuwarten. Besonders die Selfie-Kamera verlustfrei zu verstecken, dürfte Schwierigkeiten mit sich bringen.

Einen praktischen Vorteil soll die Umstellung auch für Apples Lieferkette haben. Der in Peking ansässige Leaker spricht von einer „beschleunigten Entwicklung der Lieferkette“, ohne dabei ins Detail zu gehen. Vermutlich ist es einfacher, Face ID-Komponenten im Gehäuse unterzubringen und anschließend das Display zu montieren, als die Sensoren mit dem Display zu verbinden. Das dürfte auch den Austausch des Displays vereinfachen.

Würdet ihr euch über eine kleiner Dynamic Island freuen oder wartet ihr lieber auf ein Display ganz ohne Aussparung? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.