Mehr Einsatz in den USA: Apple kündigt neue Partnerschaften an

Das dürfte für gute Stimmung in Washington und bei Donald Trump sorgen: Apple plant einen Ausbau seiner Hardwareproduktion in den USA. Künftig sollen mehr Komponenten im Heimatland gefertigt werden.

Apple baut sein Engagement in den USA weiter aus und hat vier neue Partner für sein American Manufacturing Program vorgestellt. Neu aufgenommen wurden TDK, Bosch, Cirrus Logic und Qnity Electronics.

Im Rahmen der Kooperation wird TDK erstmals Tunnel-Magnetwiderstands-Sensoren in den USA produzieren. Diese Bauteile kommen unter anderem in iPhones zum Einsatz und unterstützen Funktionen wie die Bildstabilisierung der Kamera.

Zudem arbeitet Apple gemeinsam mit Bosch und TSMC an der Fertigung von integrierten Schaltkreisen für neue Sensortechnologien. Die Produktion soll in einer TSMC-Anlage im Bundesstaat Washington erfolgen. Die Chips werden unter anderem für Funktionen wie Unfallerkennung, Aktivitätsmessung und Höhenbestimmung in Geräten wie iPhone und Apple Watch eingesetzt.

Parallel dazu kooperiert Apple mit Cirrus Logic und GlobalFoundries, um neue Halbleiterprozesse in einer Fabrik in New York zu etablieren. Ziel ist unter anderem die Entwicklung leistungsfähiger Chips für Komponenten wie das Face-ID-System.

Darüber hinaus sollen Qnity Electronics und HD MicroSystems neue Materialien und Technologien für die Halbleiterproduktion liefern. Diese sollen insbesondere Anwendungen im Bereich Hochleistungsrechnen und Künstliche Intelligenz vorantreiben.

Mit dem American Manufacturing Program verfolgt Apple das Ziel, mehr fortschrittliche Fertigung und Schlüsselkomponenten in die USA zu verlagern. Das Programm ist Teil einer Investitionsinitiative über insgesamt 600 Milliarden US-Dollar innerhalb von vier Jahren. Für die neuen Partner sind Investitionen von rund 400 Millionen US-Dollar bis 2030 vorgesehen.

Kein iPhone aus US-Produktion

Apple-Chef Tim Cook betonte, dass das Unternehmen weiterhin auf Innovation und Produktion in den USA setze und dafür gezielt Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen ausbaue.

Ein vollständig in den USA gefertigtes iPhone wird es indes so bald nicht geben, nach wie vor ist die Massenproduktion von Apples wichtigstem Umsatzbringer ohne Standorte in China oder Indien undenkbar.