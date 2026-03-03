Das iPhone 17e ist da und bringt Verbesserungen wie MagSafe und einen schnelleren Chip. Einige Änderungen hat Apple indes weniger prominent kommuniziert – ein Überblick.

Gestern hat Apple das iPhone 17e vorgestellt und spendiert dem Modell mehrere zentrale Upgrades gegenüber dem Vorgänger iPhone 16e. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen der neue A19 Chip, die Unterstützung für MagSafe sowie Ceramic Shield 2, das für eine höhere Kratzfestigkeit des Displays sorgen soll.

Darüber hinaus ist das Gerät mit Apples aktuellem C1X Modem ausgestattet, das schnellere 5G-Verbindungen ermöglichen soll. Der Basisspeicher wurde auf 256 GB verdoppelt. Neu im Farbportfolio ist „Hellrosa“, zusätzlich zu den Varianten Weiß und Schwarz.

Vier weitere Details zum iPhone 17e

Neben den offensichtlichen Änderungen gibt es mehrere technische Feinheiten, in denen es sich von seinem Vorgänger unterscheidet:

A19 Chip mit Einschränkung

Der im iPhone 17e verbaute A19 Chip verfügt über eine 4 Core GPU, während das reguläre iPhone 17 mit einer 5 Core GPU ausgestattet ist. Dadurch fällt die Grafikleistung bei anspruchsvollen Anwendungen wie Spielen etwas geringer aus. Im Alltagsbetrieb dürfte der Unterschied für viele Nutzer jedoch kaum spürbar sein. Eine Verschlechterung gegenüber dem iPhone 16e liegt nicht vor, da dessen A18 Chip ebenfalls mit einer 4 Core GPU arbeitet.

eSIM only in weiteren Ländern

Während das iPhone 16e ausschließlich in den USA ohne physischen SIM Karten Slot angeboten wurde, verzichtet das iPhone 17e in mehreren Märkten komplett auf eine physische SIM Karte. Dazu zählen neben den USA auch Kanada, Mexiko, Japan, Saudi Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie weitere Länder, die Apple auf seiner Mobilfunkseite für das entsprechende Modell ausweist.

Enttäuschung beim Akku

Die Akkukapazität bleibt bei 4.005 mAh und entspricht damit dem Wert des iPhone 16e. Auch die von Apple kommunizierten Laufzeitangaben sind identisch.

Mit der Unterstützung für Porträts der nächsten Generation erkennt das iPhone 17e laut Apple automatisch Menschen, Hunde und Katzen. Tiefeninformationen werden direkt beim Fotografieren gespeichert. Nutzer können so nachträglich eine Hintergrundunschärfe hinzufügen oder den Fokuspunkt in der Fotos App anpassen.

Die genaue RAM Ausstattung ist bislang nicht offiziell bestätigt. Es gilt jedoch als wahrscheinlich, dass das iPhone 17e wie das iPhone 16e und das reguläre iPhone 17 über 8 GB Arbeitsspeicher verfügt.

Das iPhone 17e ist ab morgen um 15:15 Uhr bei Apple zur Vorbestellung verfügbar. Die Auslieferung startet eine Woche darauf.